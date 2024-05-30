أطباء يكشفون تطورات الحالة الصحية لرئيس وزراء سلوفاكيا

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تطورات الحالة الصحية لرئيس الوزراء السلوفاكي

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محاولة اغتيال رئيس الوزراء السلوفاكي

الدمام - شريف احمد - كشف ممثلو الحكومة، أن رئيس الوزراء السلوفاكي روبرت فيكو، تمكن من تناول الطعام مجددًا، لأول مرة خلال الأسبوعين الماضيين منذ وقوع الجريمة.وأوضح الفريق المعالج أن "فيكو" لن يُنقل إلى مستشفى آخر.وقالت ميريام لابونيكوفا، مديرة مستشفى "روزفلت" في مدينة بانسكا بيستريتسا، إن فيكو يريد الانتقال للرعاية المنزلية بدلا من ذلك، بمجرد أن تسمح حالته بذلك.ولم تستطع لابونيكوفا تقدير الفترة التي قد يستغرقها الأمر.ولا يمكن التنبؤ حاليًا بما إذا كان فيكو سيتمكن من استئناف مهامه الرسمية، ومتى قد يحدث ذلك.وكان رئيس الوزراء السلوفاكي روبرت فيكو، أصيب بجروح خطيرة جراء محاولة اغتيال تعرض لها مؤخرًا،وأطلق عليه عدة طلقات في 15 مايو الجاري، عندما خرج للانضمام إلى أنصاره بعد اجتماع للحكومة في بلدة هاندلوفا الصغيرة.