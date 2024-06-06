بوتين يتّهم الولايات المتحدة بالتسبب في الأوضاع الراهنة بفلسطين

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، إن رد إسرائيل على هجوم حماس لا يشبه الحرب بل الدمار الشامل للسكان في غزة.

وأكد بوتين على أن الوضع في إسرائيل وفلسطين ناتج عن تصرفات الولايات المتحدة التي تحتكر السياسة في هذه المنطقة، مشددا على أن العالم يجب أن يكون متعدد الأقطاب وأن الاحتكار يجب أن ينتهي.

وأشار بوتين إلى أن موسكو ستبذل كل ما في وسعها لحل المشكلة الفلسطينية لكن مع الحفاظ على العلاقات مع إسرائيل، موضحا أن روسيا تحاول المساهمة في جهود إحلال السلام في الشرق الأوسط.

وشدد الرئيس الروسي على أن هناك أمل في إقامة دولة فلسطينية.