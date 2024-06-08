حركة شباب الثأر تنشر مشاهد إطلاق رشقة صاروخية على قاعدة حتسريم الجوية

ياسر رشاد - القاهرة - نشر حركة شباب الثأر والتحرير الفلسطينية، مشاهد من إعداد وإطلاق رشقة صاروخية على قاعدة حتسريم الجوية، رداً على مجازر العدو بحق أبناء شعبنا الأبرياء في مخيم النصيرات.

مجزرة مخيم النصيرات نتج عنها 120 شهيد مدني فلسطيني

وأفادت مصادر تابعة للمقاومة الفلسطينية، بأن عملية تحرير الاسرى الأربعة الإسرائيليين، نفذت عبر الرصيف البحري الأمريكي، حيث دخلت قوات خاصة في ملابس مدنية عبر شاحنه مساعدات، ونفذت مجزرة نتج عنها 120 شهيد مدني فلسطيني.

وأضافت المصادر، أن العملية هدفت ضرب منطقة تواجد فيها 4 أسرى صهاينة داخل المخيم ، و يقوم سلاح الجو بتوجيه ضربات مركزة و متتالية تسمح لوحدة قوات خاصة بلباس مدني الدخول لمكان احتجاز الاسرى و سحبهم.



وسائل إعلام كشفت دور أمريكا في تحرير الأسرى

وقال حركة حماس، إن وسائل إعلام أمريكية وعبرية، كشفت مشاركة أمريكية في العملية الإجرامية التي نُفِّذَت اليوم، مما يثبت مجدداً، دور الإدارة الأمريكية المتواطئ، ومشاركتها الكاملة في جرائم الحرب التي تُرتَكب في قطاع غزة، وكذِب مواقفها المُعلَنة حول الوضع الإنساني، وحرصها على حياة المدنيين، وندعو شعوبنا العربية والإسلامية، وأحرار العالم، إلى مزيد من الضغط، وتصعيد الحراك المندِّد بالعدوان والإبادة في غزة.

