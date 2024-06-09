شكرا لقرائتكم خبر عن باريس.. ماكرون يستقبل بايدن عند قوس النصر والان نبدء بالتفاصيل

محادثات ماكرون وبايدن

الدمام - شريف احمد - استقبل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون نظيره الأمريكي جو بايدن استقبالا بكامل حرس الشرف العسكري في مراسم أقيمت عند قوس النصر في العاصمة باريس.وعزفت فرقة عسكرية وفرقة تابعة لقوات الدرك الوطني الموسيقى، فيما حلقت طائرات في سماء المنطقة.ووضع الرئيسيان إكليلا من الزهور ووقفا دقيقة صمت عند مقبرة الجندي المجهول التي تقع اسفل النصب التذكاري الوطني في وسط العاصمة الفرنسية.وبعد ذلك، توجه الرئيسان إلى قصر الإليزية يرافقهما سلاح الفرسان، لإجراء محادثات ثنائية.ومن المقرر إقامة مأدبة رسمية في المساء.