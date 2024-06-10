بعد هبوط طائرتة.. نائب رئيس مالاوي كان الأوفر حظًا في الانتخابات الرئاسية المقبلة

ياسر رشاد - القاهرة - وفقا للدستور، كان ساولوس تشيليما نائب رئيس دولة مالاوي، الذي تعرض لحادث هبوط المروحية الطائرة في مطار مزوزو، اليوم الاثنين، المرشح الأوفر حظًا في الانتخابات الرئاسية المقبلة 2025.

مرشح لرئاسة الجمهورية في مالاوي

تداول أحدي المواقع المحلية في مالاوي، أن هذا قد يكون بالفعل حادثا مأساويا، إلا أن التكهنات ستكون منتشرة في الأيام المقبلة، حول ما إذا كان هناك أي خطأ تجاه تشيليما، الذي كان من المتوقع على نطاق واسع أن يترشح ضد تشاكويرا في عام 2025.

ويشغل تشيليما، الذي أسقطت السلطات مؤخرا تهم الفساد الموجهة إليه فعليا، منصب نائب الرئيس منذ عام 2014، أولا في عهد بيتر موثاريكا ومؤخرا في عهد تشاكويرا.

بعد فترة وجيزة من وصول تشاكويرا إلى السلطة، من خلال اتفاق تحالف بين الأحزاب السياسية، بما في ذلك حركة التحول المتحدة، التي يتزعمها تشيليما، نشأ اضطراب بين الرئيس و نائبه حيث تم إحالة الأخير إلى المحاكم للرد على تهم الفساد.

في مالاوي ، تاريخيا ، كانت التوترات قائمة بين الرئيس ونائب الرئيس منذ فجر الديمقراطية في عام 1994.

أفادت أحد مواقع الاعلامية في مالاوي، عن أنباء وفاة ساولوس تشيليما نائب رئيس دولة مالاوي، أثر حادث هبوط اضطراري في غابة شيكانغاوا، بعد أن فشلت مروحة الطائرة في الهبوط في مطار مزوزو صباح اليوم الاثنين.

وفاة ساولوس تشيليما نائب رئيس دولة مالاوي

تشير المعلومات أن ساولوس تشيليما نائب رئيس دولة مالاوي، كان على متن مروحية تابعة لقوات دفاع ملاوي لحضور جنازة المحامي رالف كاسامبارا، ومع ذلك ، فشلت الطائرة في الهبوط في المطار بسبب سوء الأحوال الجوية.

وفقا لمواقع المحلية في مالاوي، من المتوقع أن تكون الطائرة قد تحطمت في منطقة غابات تشيكانغاوا، عقب ظهور طائرة في الغابة واحتمالية أنها الطائرة التي تحمل تشيليما.

حكومة مالاوي

أكدت حكومة مالاوي، أن السلطات فقدت الاتصال بالمكان منذ الساعة 10 صباحا، وطائرة قوات دفاع مالاوي التي غادرت ليلونجي اليوم الاثنين 10 يونيو 2024 في الساعة 09:17 صباحًا ، والتي كانت تنقل نائب الرئيس الرايت أونرابل الدكتور ساولوس كلاوس تشيليما ، وتسعة آخرين ، فشلت في الهبوط المقرر في مطار مزوزو الدولي في الساعة 10:02.

وأضافت الحكومة، أن فشلت جميع الجهود التي بذلتها سلطات الطيران لإجراء اتصال مع الطائرة منذ أن اختفت عن الرادار حتى الآن.

وفي هذا السياق أبلغ قائد قوة دفاع مالاوي ، الجنرال فالنتينو فيري ، منذ ذلك الحين الدكتور لازاروس مكارثي تشاكويرا بالحادث ".

الرئيس لازاروس تشاكويرا

وفي الوقت نفسه ، أكدت الحكومة أيضا أن الرئيس لازاروس تشاكويرا قد ألغى رحلته إلى جزر البهاما بسبب الحادث.

وأضاف زيمبا: "ألغى الرئيس تشاكويرا منذ ذلك الحين مغادرته المقررة إلى جزر البهاما وأمر جميع الوكالات الإقليمية والوطنية، بإجراء عملية بحث وإنقاذ فورية لتحديد مكان وجود الطائرة".

وقالت مصادر أخرى في تصريحات صحفية، إن هاتف تشيليما كان متاحا آخر مرة في حوالي الساعة 10:30 صباحا هذا الصباح، وكان من المتوقع أن تعود الطائرة إلى ليلونغوي بعد ساعة على الأكثر من عودتها من مزوزو.