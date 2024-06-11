ولي عهد الكويت يغادر للسعودية في أول زيارة خارجية

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

غادر ولي العهد الكويتي، الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، والوفد الرسمي المُرافق له، صباح اليوم (الثلاثاء) إلى المملكة، في أول زيارة خارجية مُنذ أن تم تعيينه.

ويضم الوفد الرسمي المرافق لولي العهد الكويتي؛ الشيخ مشعل الحمد الصباح، والشيخ صباح الناصر الصباح، والشيخ أحمد السالم الصباح، والشيخ الدكتور أحمد الأحمد الصباح، والشيخ مشعل الجابر الصباح، والشيخ مبارك المبارك الصباح، والشيخ فراس المالك الصباح وعددا من المسؤولين في ديوان ولي العهد.

وكان ولي عهد الكويت قد استقبل في الثاني من يونيو الجاري وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، الذي كان يجري زيارة رسمية للكويت، حيث نقل الأمير لأمير الكويت وولي عهده تحيات وتقدير خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، وتمنياتهما بوافر الصحة والعافية لهما ولشعب دولة الكويت دوام التقدم والازدهار.

وأمر أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الصباح مطلع يونيو الجاري بتعيين الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح ولياً للعهد، في كسر للتقليد الراسخ منذ 1915م بأن يكون ولي العهد من فرعي جابر المبارك وسالم المبارك دون باقي الفروع من ذرية مبارك الكبير.

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