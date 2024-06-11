بعد اختفاء طائرتهم.. رئيس مالاوي يعلن مقتل نائبه و 9 آخرين

الشارقة - اميمة ياسر - وكالات

أعلنت الحكومة أن نائب رئيس ملاوي، الدكتور ساولوس تشيليما، مع 9 ركاب آخرين، من بينهم زوجته، لقوا حتفهم بشكل مأساوي في حادث تحطم طائرة في سلسلة جبال تشيكانجاوا.

وأفاد مكتب الرئيس ومجلس الوزراء في ملاوي أن الطائرة غادرت ليلونغوي بعد الساعة التاسعة صباحًا بقليل لكنها لم تهبط بنجاح كما هو مخطط لها في مطار مزوزو الدولي.

وقال الرئيس لازاروس تشاكويرا، في خطاب متلفز للأمة، إن الطائرة لم تتمكن من الهبوط في المطار بسبب ضعف الرؤية، وصدرت تعليمات بالعودة إلى العاصمة، وبعد ذلك بوقت قصير، فقدت مراقبة الحركة الجوية الاتصال بالطائرة واختفت من شاشات الرادار.

وكشف بيان أن الطائرة التابعة لقوة دفاع مالاوي خرجت عن الرادار، بعد أن غادرت العاصمة ليلونغوي، صباح الاثنين، وكان من المفترض أن تهبط الطائرة في مطار مزوزو الدولي، شمالي البلاد، بعد الساعة 10:00 صباحاً، لكن ذلك لم يحدث.

وبعد إبلاغه بالحادث، ألغى رئيس مالاوي لازاروس شاكويرا رحلته المقررة إلى جزر البهاما.