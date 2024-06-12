شكرا لقرائتكم خبر عن برلمانى: رسائل الرئيس بموتمر الاستجابة الإنسانية لغزة كاشفة والان مع تفاصيل الخبر

اشاد النائب طارق عبد العزيز عضو مجلس الشيوخ ، بالرسائل التي جاءت بكلمة الرئيس عبد الفتاح السيسى، في مؤتمر الاستجابة الإنسانية الطارئة في غزة المنعقد بالأردن ، مؤكداً بأنها كاشفة لواقع مرير و جاءت في إطار الدور الوطنى الكبير الذي تقوم به مصر في دعم القضية الفلسطينية منذ 1948 برفض الاحتلال ، ورفض الانتقام والترويع ورفض استخدام التجويع كسلاح ضد مدنيين عزل ، مع السماح بضرورة دخول المساعدات الإنسانية فوراً.

واضاف طارق عبد العزيز في تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم ، بأن الضمير الإنساني شيع الي مثواة الاخير ، وان كلمات الرئيس وضحت بأن أفعال إسرائيل وحصار غزة هو وضع مخجل للضمير الإنساني ، وهو استمرار لسياسة الكيل بمكيالين من قبل دول العالم ، في الصمت الفاضح علي جرائم آلة الاحتلال الإسرائيلي التي تحصد الأرواح.

ولفت عضو الشيوخ بأن مؤتمر الاستجابة الإنسانية الطارئة في غزة هو نداء اخير للانسانية التى تغط في سبات ونوم عميق ، عن هجمات بربريه وعنصرية لم يشهدها العالم حتى في عصور الظلام والصراعات والنزاعات التاريخيه الكبري .

وتابع عبد العزيز بأن مصر مستمرة في دعم القضية الفلسطينية العادلة بكافة السبل والطرق الانسانيه والتفاوضيه حتي يحصل الشعب الفلسطيني علي حقوقه المشروعة منذ مايقارب علي قرن من الزمان.