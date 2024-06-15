إعلام إسرائيلي: قيادة الجبهة الشمالية تستعد لهجوم واسع على لبنان وتنتظر القرار السياسي

ادعت القناة 12 الإسرائيلية، نقلا عن مصادر، أن "قيادة الجبهة الشمالية تستعد لهجوم واسع على لبنان وتنتظر قرار القيادة السياسية".
وزعم المصدر أن "إسرائيل تحاول التوصل لاتفاق في ما يتعلق بالشمال ونجاح المساعي متعلق بحزب الله".
وفي وقت سابق، نقل موقع "أكسيوس" عن مسؤولين إسرائيليين، قولهم إنّ "أحد كبار مستشاري الرئيس الأميركي جو بايدن آموس هوكشتاين يصل لإسرائيل الاثنين سعيًا لمنع تحول التصعيد مع حزب الله لحرب شاملة"، وذلك مع استمرار الاعتداءات الإسرائيلية على جنوب لبنان والعمليات العسكرية للحزب ضد المواقع العسكرية والمستوطنات الإسرائيلية، تزامنًا مع الحرب الإسرائيلية على غزة.
وأمس، أعلن الرّئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أنّ فرنسا والولايات المتّحدة الأميركيّة وإسرائيل ستعمل ضمن إطار "ثلاثي"، على خارطة طريق فرنسيّة هدفها احتواء التوتّرات على الحدود اللبنانية الجنوبية.
إلّا أنّ وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت رفض مبادرة فرنسية جديدة لمحاولة احتواء التوتر، متهمًا باريس بـ"العدائية" حيال إسرائيل، في تصريحات نددت بها الخارجية الإسرائيلية واعتبرتها "في غير محلها".
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