محكمة سويدية تبرئ ضابطا سوريا سابقا من تهمة ارتكاب جرائم حرب

برأت محكمة سويدية ضابطا سوريا سابقا من تهمة ارتكاب جرائم حرب.
وهو متهم بارتكاب جرائم حرب في بلاده في العام 2012، ليكون بذلك أحد أكبر المسؤولين العسكريين السوريين الذين يحاكمون في أوروبا. وأُدين محمد حمو (65 عاماً) الذي يعيش في السويد، في الربيع بتهمة "التواطؤ" في جرائم حرب بين كانون الثاني وتموز 2012، وهي تهمة تصل عقوبتها إلى السجن مدى الحياة.
ووفق لائحة الاتهام، فقد ساهم حمو عبر "تقديم المشورة والعمل" في معارك خاضها الجيش السوري"وتضمنت بشكل منهجي هجمات نُفذت في انتهاك لمبادئ التمييز والحذر والتناسب".
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