أطباء بلا حدود: السودان يشهد إحدى أسوأ أزمات العالم في العقود الأخيرة

كشف رئيس منظمة أطباء بلا حدود الإغاثية كريستوس كريستو ، أن "السودان يشهد إحدى أسوأ الأزمات التي عرفها العالم منذ عقود"، في إشارة إلى الحرب الدائرة في البلاد بين الجيش وقوات الدعم السريع منذ أكثر من عام.

ولفت الى ان "السودان يشهد إحدى أسوأ الأزمات التي عرفها العالم منذ عقود..إلا ان الاستجابة الإنسانية غير كافية على الإطلاق".

وفرَّ أكثر من 8.8 مليون شخص من مساكنهم منذ منتصف نيسان 2023.

ولا يزال الحصول على الغذاء يمثل الحاجة ذات الأولوية للنازحين، تليها خدمات الرعاية الصحية والمياه والمرافق الصحية، لا سيما في أنحاء منطقتي دارفور وكردفان.