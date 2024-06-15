حريق بكابل كهرباء المغذي لمحطة معالجة صرف صحي بلانة في أسوان

محمد اسماعيل - القاهرة - أسوان- إيهاب عمران:

تعرض كابل الكهرباء الرئيسي قدرة 11 ألف كيلو فولت المغذي لمحطة معالجة صرف صحي بلانة بأسوان، اليوم السبت، لنشوب حريق به، وفور علمه كلف كلف اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، المسئولين بشركة مياه الشرب والصرف الصحي، بالتنسيق مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة نصر النوبة، بسرعة التدخل للسيطرة على الحريق والتعامل الفوري بإصلاح وصيانة الكابل.

وشدد المحافظ على اتخاذ الإجراءات الرادعة حيال المتسبب في نشوب هذا الحريق بالكابل، وتحمله تكلفة صيانة وإصلاح الكابل، وهو أحد المزارعين الذي قام بإشعال النيران في تشوين لكميات من "التبن" والتي كانت موجودة بجوار المحطة، مما تسبب في وصولها للكابل، وتعرض جزء منه للحريق والتلف.

ومن جانبه، أوضح المهندس عبد الصبور الراوي، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي، بأنه بناءً على تعليمات محافظ أسوان، نجحت جهود العاملين بالشركة، وقطاع الكهرباء، والحماية المدنية، والوحدة المحلية بمركز نصر النوبة، في صيانة وإصلاح الجزء الذي تعرض للتلف نتيجة للحريق، وتم توصيل الكابل إلى المحطة لتعمل بكامل طاقتها والتي تصل إلى 60 ألف م3/ يوم، لافتًا أن محطة معالجة صرف صحي بلانة تخدم أكثر من 100 ألف نسمة داخل 10 قرى بمراكز كوم أمبو ودراو ونصر النوبة، ولذا تم التفاعل السريع مع الموقف لتلافي أي تداعيات خطيرة، من زيادة منسوب المياه داخل أحواض وبرك الأكسدة بالمحطة.