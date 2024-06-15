مسؤولون أميركيون: الجيش الأميركي استهدف زعيم داعش بالصومال لكن لا يُمكن تأكيد مقتله

نقلت شبكة "إن بي سي" عن مسؤولين أميركيين، قولهم إنّ "الجيش الأميركي استهدف زعيم تنظيم داعش بالصومال في غارة جوية في شهر أيّار الماضي".

لكن المسؤولون الأميركيون شدد على أنّه "لا يمكن تأكيد مقتل زعيم تنظيم داعش بالصومال في الغارة".

وكانت قد حددت الحكومة الأميركية عبد القادر مؤمن باعتباره رئيس فرع "داعش" في الصومال، لكن اثنين من المسؤولين الأميركيين يقولان إنه أصبح في العام الماضي بهدوء الزعيم العالمي للتنظيم الإرهابي.

وفي 31 أيّار 2024، أصدرت القيادة الأميركية في أفريقيا بيانًا قالت فيه إنها شنت غارة جوية ضد عناصر "داعش" في منطقة نائية على بعد 81 كيلومترا (50 ميلا) جنوب شرق بوساسو بالصومال، وقتلت ثلاثة مسلحين ولم يذكر بيان "أفريكوم" من الذي كانت الولايات المتحدة تستهدفه أو من قُتل.