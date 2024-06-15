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سجن وغرامة.. "السعودية" تصدر قرارات إدارية بحق 25 مخالفًا لأنظمة وتعليمات الحج 2024

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد أبو بكر:

أصدرت وزارة الداخلية ، قرارات إدارية بحق 25 مخالفًا لأنظمة وتعليمات الحج 2024؛ لنقلهم 103 مخالفين ليس لديهم تصريح بالحج، وذلك بتاريخ 14 يونيو 2024.

وبحسب منشور "الداخلية السعودية"، عبر موقع "إكس"، فتضمنت العقوبات، ما يلي:

- السحن لمدة 15 يومًا لكل ناقل.

- غرامة مالية قدرها 10 آلاف ريال سعودي وتتعدد بتعدد كل مخالف يتم نقله.

- التشهير بهم وترحيل الناقلين من الوافدين مع منعهم من دخول المملكة وفقًا للمدد المحددة نظامًا بعد تنفيذ العقوبة.

- المطالبة بمصادرة مركبتين مستخدمتين في النقل قضائيًا.

ودعت وزارة الداخلية السعودية، جميع المواطنين والوافدين، إلى التقيد والالتزام بأنظمة وتعليمات الحج؛ لينعم ضيوف الرحمن في أداء نسكهم بالأمن والأمان والراحة والطمأنينية.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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