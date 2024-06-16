تشكيل غرفة عمليات.. بيان عاجل من "السياحة" بشأن الحج 2024 والسائحين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد أبو بكر:

شكلت وزارة السياحة والآثار، غرفة عمليات من ممثلي الإدارة المركزية للشركات السياحية خلال إجازة عيد الأضحى المبارك، اعتبارًا من أول أمس الجمعة الموافق 14 يونيو وحتى اليوم السبت الموافق 22 يونيو 2024.

وبحسب بيان صادر عن "السياحة"، السبت، جاء ذلك؛ لتلقى وبحث أي شكاوى أو مخالفات ترد من السائحين الأجانب أو المواطنين المصريين خلال هذه الفترة، وتذليل أي عقبات قد تواجههم، ومتابعة حالة حجاج السياحة المصريين المتواجدين لأداء فريضة الحج في الأراضي السعودية، وطمأنة ذويهم في مصر.

كم يأتى ذلك؛ تأكيدًا على الدور الرقابي والتنظيمي الذي تقوم به الوزارة؛ لضبط منظومة العمل السياحى، وحرصها على التأكد من جودة الخدمات المقدمة حفاظًا على سلامة السائحين والمواطنين وحجاج السياحة.

ومن جانبها، أوضحت سامية سامي، رئيس الإدارة المركزية للشركات السياحية بالوزارة ورئيس مكتب شؤون الحج السياحي المصري، أنه يمكن التواصل مع غرفة العمليات من خلال رقم الهاتف / 01550008630 – 01550008633

وأضافت "سامي"، أنه تم توجيه ممثلى غرفة العمليات للعمل على سرعة بحث وحل الشكاوى التي ترد من السائحين والمواطنين، والتأكد من التزام جميع الشركات السياحية بتنفيذ جميع البرامج السياحية المُخطر بها.

ويتم استقبال جميع الشكاوى المتعلقة بالمواطنين والسائحين من خلال بوابة الشكاوى الحكومية الموحدة لمجلس الوزراء أو من خلال ما يتلقاه الخط الساخن للوزارة (19654) والذي يعمل لتلقى كافة شكاوى ومقترحات زائري المقصد السياحي المصري من المصريين والسائحين، وذلك من منطلق حرص الوزارة على توفير سبل وآليات للتواصل مع كافة الزائرين والسائحين والتأكد من جودة الخدمات المقدمة لهم.