ترامب: زيلينسكي أعظم تاجر بين كل السياسيين الأحياء وسأوقف دفع ملياراتنا له

ياسر رشاد - القاهرة - وعد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بأنه "سيقوم بإنهاء" مدفوعات بمليارات الدولارات لأوكرانيا إذا فاز في الانتخابات الرئاسية المقبلة في نوفمبر.

وأضاف ترامب في حديث إلى أنصاره في مدينة ديترويت أن "كل زيارة يقوم بها فلاديمير زيلينسكي إلى واشنطن تمثل مساعدة مالية جديدة لأوكرانيا تصل إلى مليارات الدولارات".

وتابع: "ربما يكون زيلينسكي أعظم تاجر بين كل السياسيين الأحياء. في كل مرة يأتي إلى بلادنا، يغادرها ومعه 60 مليار دولار.. وهكذا بلا نهاية. سأتعامل مع هذا الأمر".

وانتقد الرئيس الأمريكي السابق،في وقت سابق، استمرار المساعدات المالية لكييف، ووعد بأنه إذا أعيد انتخابه فإنه سيتمكن من حل الصراع الأوكراني في غضون 24 ساعة.