9 جرحى جراء إطلاق نار عشوائي في حديقة ألعاب مائية في ولاية ميشيغان الأميركية

أُصيب تسعة أشخاص على الأقل بينهم طفل، عندما فتح مسلّح النّار عشوائيًّا في حديقة للألعاب المائيّة في روتشستر هيلز بإحدى ضواحي مدينة ​ديترويت​ في ولاية ​ميشيغان​ الأميركيّة.

وأوضح شريف مقاطعة أوكلاند ميشال بوشار، في تصريح صحافي، أنّ المسلّح توقّف وخرج من سيّارته واقترب من منصّة الألعاب وفتح النّار... وغادر. في هذه المرحلة، يبدو الأمر كأنّه عمل عشوائي"، مشيرًا إلى أنّ مطلق النّار "ليست له صلة بالضّحايا".

وذكر أنّ "لدينا شخصًا نعتقد أنّه مشتبه به، محاصَر في الجوار". وقد انتشرت فرق تدخل من الشّرطة وعربات مدرعة في المكان.