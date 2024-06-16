الرئيس المصري يشيد بما شهده ولمسه من حسن التنظيم لمناسك الحج والخدمات المقدمة لملايين الحجاج

أشاد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، بما شهده ولمسه من حسن التنظيم لمناسك الحج، والخدمات المقدمة لملايين الحجاج وتيسير أمورهم كافة، في أجواء روحانية عامرة بالأمن والأمان وفي طمأنينة ويسر.

وكتب رئيس جمهورية مصر العربية في حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم: "أتوجه بجزيل الشكر إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، على حفاوة الاستقبال بالمملكة العربية السعودية، بمناسبة أداء فريضة الحج لهذا العام".