هنية: الحل لحرب الإبادة الإسرائيلية على غزة سيتحقق من خلال مفاوضات تفضي لاتفاق متكامل

شدّد رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" إسماعيل هنية، على أن "الحل لحرب الإبادة الإسرائيلية على قطاع غزة والإفراج عن الأسرى، سيتحقق من خلال مفاوضات تفضي إلى اتفاق متكامل، مهما تهرب العدو وعطل الوصول إليه".

وأكّد، في كلمة بمناسبة عيد الأضحى المبارك، "استمرار العمل على كل المسارات من أجل إنهاء حرب الإبادة ضد شعبنا، وأن الحركة مع فصائل المقاومة جادة لإنجاز اتفاق يتضمن البنود الأربع (وقف إطلاق النار الدائم، الانسحاب الشامل من غزة، الإعمار وصفقة تبادل للأسرى).

وأشار هنية إلى أن "الحركة وكل فصائل المقاومة أبدت جدية كبيرة ومرونة عالية من أجل التوصل لاتفاق يحقن دماء شعبنا ويوقف العدوان"، مبينا أن "الرد على مقترح وقف إطلاق النار متوافق مع الأسس التي وردت في خطاب الرئيس الأميركي جو بايدن وقرار مجلس الأمن".

ولفت إلى أنّ "الاحتلال وحلفاءه لم يتجاوبوا مع مرونة حركة "حماس"، وواصلوا مناوراتهم ومحاولاتهم للتحايل والخداع من خلال مقترحات وأفكار هدفها الحصول على الأسرى والعودة لاستئناف حرب الإبادة من جديد"، منبّهًا إلى "ضرورة أن يكون الاتفاق كله واضحاً لا لبس فيه، ولا يحتمل تفسيرات ولا تأويلات ولا يخضع للتأجيل أو المساومة أو المناورة".

كما أعلن "التمسك بدور الوسطاء، وأهمية ما يقومون به، والاستعداد لإعطاء الفرصة والمساحة الكافية لإنجاز مهمتهم النبيلة"، مشدّدًا على "أنّنا ما زلنا وسنبقى ثابتين على مواقفنا التي تضع مصالح شعبنا وأمنه وحمايته فوق كل اعتبار".

وركّز هنيّة على أنّ "شعبنا الذي ثار في السابع من تشرين الأوّل الماضي على القيد والقهر، لن يتراجع حتى يستكمل مسيرته بالتخلص من الاحتلال، وتتويجها بالحرية والاستقلال والعودة، وذلك بوابة الأمن والاستقرار في المنطقة"، مشيرًا إلى أنّ "الغطاء الذي توفره بعض الدول للاحتلال خاصة الإدارة الأميركية بات مكشوفاً شعبياً وسياسياً وقانونياً وإنسانيا، وعلى هذه القوى أن تعلم بأنه لم تفشل الحرب العسكرية على شعبنا فحسب، بل فشلت معها الحرب السياسية والإعلامية، وبحجم الصمود الأسطوري لشعبنا في غزة كان صلابة الموقف السياسي وإيجابيته".

ووجّه تحيّة إلى "الإخوة في "حزب الله" في لبنان، الذين وقفوا مع غزة منذ اللحظة الأولى، ووسعوا ضرباتهم مساندة لها ولمقاومتها، حتى أجبروا مئات الآلاف من المستوطنين الغاصبين على النزوح من شمالنا المحتل".