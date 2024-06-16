مصدر كوري جنوبي: الجيش الشمالي يقوم بأنشطة بناء داخل المنطقة المنزوعة السلاح

كشف مصدر عسكري كوري جنوبي، بحسب وكالة "يونهاب"، أنّ "في الآونة الأخيرة، قام ​الجيش الكوري الشمالي​ ببناء الجدران وحفر الأرض وبناء الطّرق في بعض المناطق بين خطّ ترسيم الحدود العسكريّة (MDL) وخطّ الحدّ الشّمالي في المنطقة المنزوعة السلاح".

وأشار إلى أنّه "من غير الواضح ما إذا كانت هذه الأنشطة تشير إلى نيّة لبناء جدار طويل في شمال خطّ ترسيم الحدود العسكريّة، أو مجرّد إنشاء هياكل دفاعيّة في نقاط محدّدة".

ويقسم خط ترسيم الحدود العسكريّة أفقيًّا المنطقة المنزوعة السّلاح، الّتي كانت بمثابة منطقة عازلة بين الكوريّتَين منذ انتهاء الحرب الكورية (1950-1953).

يُذكر أنّ في وقت سابق من هذا الأسبوع، عَبَر نحو 20 جنديًّا كوريًّا شماليًّا الحدود البرّيّة بين الكوريتَين لفترة وجيزة، قبل العودة إلى الجانب الشّمالي بعد أن أطلق الجيش الجنوبي طلقات تحذيريّة.