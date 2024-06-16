بعد تخلصه من والدته.. شاب ينهي حياته أسفل عجلات قطار في المنيا



محمد اسماعيل - القاهرة - المنيا- جمال محمد:

أنهى شاب حياته أسفل عجلات قطار بالمنيا، اليوم الأحد، بعد أن طعن والدته أمس السبت، بسبب حدوث مشادة كلامية بينهما في مركز مغاغة شمالي محافظة المنيا، وتبين أنه يتعاطى المواد المخدرة ويعاني من اضطرابات نفسية.

تلقت الأجهزة الأمنية بلاغًا بورود إشارة من غرفة عمليات النجدة بوقوع حادث مقتل سيدة في شارع قليني باشا بمدينة مغاغة.

انتقلت الإسعاف والأجهزة الأمنية إلى موقع الحادث، وتبين مقتل "س. ع" 59 عامًا، ممرضة، على يد ابنها "ش.ش" 30 عامًا، عاطل، بسبب نشوب مشاجرة بينهما، وكشفت التحريات الأولية لفريق المباحث أن المتهم يتعاطى المواد المخدرة، ويعاني من اضطرابات سلوكية.

وبعد ارتكاب الواقعة تبين قيام المتهم بإلقاء نفسه أسفل عجلات قطار مزلقان مغاغه، وإنهاء حياته قبل إلقاء القبض عليه، وجرى نقله إلى مشرحة المستشفى المركزي.

تحرر محضر بالواقعتين، وأخطرت النيابة العامة لتولي التحقيق، والتي أمرت بدفن الجثتين صباح اليوم الأحد.