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ضبط مضطرب نفسيًا بعد إلقاء طفلته في الترعة وإنقاذها بأعجوبة

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محمد اسماعيل - القاهرة - البحيرة - أحمد نصرة:

كشفت الأجهزة الأمنية بمحافظة البحيرة، غموض مقطع فيديو متداول يظهر فيه أحد الأشخاص وهو يلقي بطفلة داخل مصرف بالبحيرة.

وتبين أن المتهم شاب يعاني من اضطرابات نفسية، وعلى إثر ذلك ألقى طفلته الصغيرة في المجرى المائي بإحدى قرى أبوحمص، وأنقذها شخص تصادف مروره وقت الواقعة.

وتمكن ضباط البحث الجنائي من إلقاء القبض على المتهم، وتبين معاناته من اضطرابات نفسية، وسبق إيداعه أحد المستشفيات لتلقي العلاج.

وتحقق النيابة العامة في الاتهامات الموجهة لنفس المتهم بقتل طفلة أخرى بذات الطريقة بعدما عثر عليها غارقة في نفس المصرف المائي قبل أسبوع.

حرر محضر بالواقعة، وتباشر النيابة التحقيقات في الواقعة، وقررت حبسه على ذمة التحقيقات.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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