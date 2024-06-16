افادت معلومات قناة "mtv" بان زيارة أمين سر دولة حاضرة الفاتيكان الكاردينال بيترو بارولين تمتدّ من الأحد ٢٣ حزيران إلى الخميس، وهي ذات طابع رعوي بالدرجة الأولى، لكن اللقاءات البروتوكولية مع رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي ستفرض الحديث بالوضع السياسي ولا سيما الرئاسة والجنوب.

كانت هذه تفاصيل خبر MTV: بارولين تمتدّ من الأحد 23 حزيران إلى الخميس وهي ذات طابع رعوي بالدرجة الأولى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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