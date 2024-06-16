100 قتيل في مجرزة نفذها إرهابيون في الساحل الأفريقي

ابوظبي - سيف اليزيد - قتل أكثر من 100 جندي من بوركينا فاسو في منطقة "مانسيلا" قرب الحدود مع النيجر في منطقة الساحل الأفريقي يوم الثلاثاء الماضي، وفقا لما أعلنته مصادر أمنية ومحلية اليوم الأحد.

وذكرت جمعية تلاميذ وطلاب البلدة، في بيان نُشر على موقع فيسبوك، أنه في 11 يونيو "هاجم أفراد ذوو نيات سيئة المفرزة ومنازلنا ومتاجرنا وجميع المؤسسات الأخرى للبلاد".

وأضافت "حتى الآن ....لا يزال العديد من آبائنا وأمهاتنا وإخوتنا وأخواتنا في عداد المفقودين".

وأكد مصدر أمني وقوع الهجوم، مضيفا أن "من الصعب إعطاء حصيلة دقيقة لكن خسائر سُجلت في مانسيلا".

تضم المفارز العسكرية المنتشرة في أنحاء عدة من بوركينا فاسو حوالى 150 عنصرا.

وتبنت الهجوم جماعة مرتبطة بتنظيم القاعدة الإرهابي.

تواجه بوركينا فاسو، الواقعة في منطقة الساحل الأفريقي، أعمال عنف إرهابية منذ 2015 تنفذها حركات مسلحة مرتبطة بتنظيمي القاعدة وداعش المتطرفين. أدت تلك الأعمال إلى سقوط نحو عشرين ألف قتيل ونزوح أكثر من مليوني شخص داخل البلاد.