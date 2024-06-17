بايدن: مقترح أمريكا الأفضل لإنهاء الحرب في غزة

ياسر رشاد - القاهرة - شدد الرئيس الأميركي جو بايدن،اليوم الأثنين، على أن إدارته تبذل كل ما بوسعها لإنهاء الحرب في غزة، وتعمل على حل الدولتين.

وقال بايدن في بيان أصدره اليوم الاثنين بمناسبة عيد الأضحى، إن مقترحه لوقف النار في غزة على 3 مراحل أفضل طريقة لإنهاء العنف.

كما تابع أن واشنطن تعمل من أجل التوصل لحل الدولتين.

أتى كلام الرئيس الأميركي بايدن وسط تعثر كبير بالمفاوضات التي يجريها الوسطاء من أجل إنهاء الحرب الإسرائيلية على غزة والمستمرة منذ 8 أشهر، حيث قال مسؤول إسرائيلي مطلع، إن مطالب حماس تتعارض مع الخطوط العريضة للمقترح الأميركي، وفق ما نقله موقع "إكسيوس".

وتابع بايدن أن حماس لن تتمكن من تحقيق وقف للحرب إلا من خلال اتفاق يستند إلى خطاب بايدن، وفق تعبيره.

حل بايدن لإنهاء الحرب في غزة

ورأى أن نهاية الحرب غير ممكنة إلا بعد عودة جميع الأسرى إلى ديارهم، بما في ذلك مختطفو المرحلة الثانية الذي يشمل الجنود والرجال دون سن الخمسين.

كذلك أشار إلى أن حركة حماس خرقت صفقة الأسرى السابقة، وبالتالي فإن أي اتفاق يجب أن يتضمن شروطا تسمح لإسرائيل باستئناف القتال إذا خرقت حماس الصفقة مرة أخرى.

نتنياهو يصف هدنة رفح بالتكتيكية ويهاجم الجيش الإسرائيلي



يذكر أن شن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، هجوماً لاذعاً على الجيش الإسرائيلي، بعد إعلان وقف تكتيكي للعمليات القتالية" في مدينة رفح جنوب قطاع غزة.





تصريحات نتنياهو



وقال نتنياهو في جلسة الحكومة، أمسالأحد، إن "إسرائيل دولة لديها جيش وليس العكس".

وأضاف نتينياهو : "قرارات غير مقبولة اتخذت على المستوى العسكري".

ثم أردف نتنياهو رئيس وزراء حكومة الإحتلال الإسرائيلي قائلا :"نحن في حرب متعددة الجبهات.. وأهدافنا في جنوب القطاع لم تتغير"، في إشارة إلى استمرار القتال ضد حماس.

كما زعم نتنياهو رئيس وزراء إسرائيل أن هناك من يطالب بتغيير الأهداف، ملمحاً إلى وزيرين انسحبا، في إشارة إلى بيني غانتس وغادي آيزنكوت.





وختم نتنياهو قائلاً: "إنهم يريدون قرارات مغسولة بالهزيمة وإبقاء حماس على حالها، وهذا غير مقبول بالنسبة لي".