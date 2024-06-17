قوافل وورش واحتفالات وعروض فنية بالمحافظات.. انطلاق برنامج "الثقافة" الصيفي



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد شاكر:

ينطلق برنامج المبادرة الثقافية والفنية، التي تُقدمها قطاعات الوزارة الإجازة الصيفية، خلال الساعات القليلة المقبلة، والتي تنطلق للعام الثاني على التوالي، بشعار "ثقافتنا في إجازتنا" وتأتي تحقيقًا لمبدأ العدالة الثقافية والمساهمة في بناء الإنسان واكتشاف المواهب من النشء والشباب في كل مجالات الفنون والآداب.

ووجهت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، بتضافر جهود الهيئات والقطاعات التابعة للوزارة لتقديم أفضل مستوى من الخدمة الثقافية بالأقاليم المصرية، واستثمار الإجازة الصيفية في إحداث حالة متميزة من الحراك الفكري والثقافي، ومراعاة تحقيق التنوع والتعدد في الأنشطة والفعاليات المقدمة للجمهور، لتتناسب مع مختلف الشرائح العمرية والمجتمعية، وذلك تفعيلًا لاستراتيجية الوزارة في نشر التنوير وبناء الإنسان على أسس من الوعي بقيمة الحفاظ على الوطن وهويته.

وتضمن برنامج الفعاليات ما يلي:

- الهيئة العامة لقصور الثقافة

تنظم الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة عمرو البسيوني، برنامجا فنيًا وثقافيًا مكثفًا خلال الإجازة الصيفية، بدءًا من منتصف يوليو المُقبل، وحتى منتصف شهر سبتمبر المقبل، وتقام الفعاليات بجميع المحافظات وبالشواطئ والساحات والأندية وأماكن تجمعات الجمهور، وتواصل الهيئة فعالياتها المقدمة ضمن برامج العدالة الثقافية للوزارة، وذلك بقرى المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" و"المشروع الثقافي" بمناطق الإسكان المطور بديل العشوائيات، ومشروع "أهل مصر" المعني بأبناء المحافظات الحدودية، وذلك على النحو الآتي:

- أنشطة مكثفة بقرى "حياة كريمة" وقوافل "المسرح المتنقل"

يتضمن برنامج الأنشطة الصيفية من يوليو إلى سبتمبر برنامجًا ثقافيًا وفنيًّا بقرى المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" وقوافل المسارح المتنقلة بالمحافظات، ويقام البرنامج بقرى مركز برج العرب بمحافظة الإسكندرية، خلال الفترة من 22 وحتى 29 يوليو، وقرى مركز السنبلاوين بمحافظة الدقهلية خلال الفترة من 20 إلى 27 أغسطس، وقرى مركز بسيون بمحافظة الغربية من 14 إلى 21 سبتمبر، بخلاف أنشطة القوافل الثقافية بعدة محافظات التي تهدف الوصول بالخدمات الثقافية والفنية للقرى والمناطق الأكثر احتياجًا، وستقدم خلالها مجموعة كبيرة من الأنشطة منها الورش الفنية، واكتشاف الموهوبين، ولقاءات التوعية للمرأة والشباب ومعرض كتب إصدارات قصور الثقافة، بالإضافة إلى ورش حكي وألعاب شعبية وأمسيات شعرية وعروض مسرح عرائس وعروض فنية في الموسيقى العربية والفنون والآلات الشعبية.

- مشروع "أهل مصر" لأبناء المحافظات الحدودية

وضمن فعاليات الأنشطة الصيفية تستكمل الهيئة، مشروع "أهل مصر" الذي يستهدف أطفال وشباب وفتيات المحافظات الحدودية، وهي شمال سيناء، جنوب سيناء، البحر الأحمر "حلايب وشلاتين وأبو رماد"، أسوان، مطروح وسيوة، الوادي الجديد، بالإضافة إلى محافظة القاهرة، وتُنظم الهيئة خلال فترة الإجازة الصيفية عدة ملتقيات منها 2 للطفل، وملتقى للشباب، وملتقى للفتيات.

- المشروع الثقافي" بمناطق الإسكان المطور بديل العشوائيات

تنظم الهيئة عدة أنشطة وفعاليات خلال فترة الإجازة الصيفية لأبناء مناطق الإسكان المطور بديل العشوائيات، حيث تقدم الهيئة أنشطتها المتنوعة في مختلف المناطق بالقاهرة الكبرى، منها روضة السيدة زينب، حدائق أكتوبر، الأسمرات، الخيالة، المحروسة، أهالينا، معًا، وفي محافظة كفر الشيخ الروضة الجديدة، وفي محافظة الإسكندرية بشاير الخير 1، 2، 3، 5، وتتنوع الأنشطة ما بين ورش فنون تشكيلية، محاضرات توعوية، ورش حكي وألعاب شعبية، ورش أشغال يدوية، مسابقات، زيارات ترفيهية.

- حفلات وعروض فنية بالمحافظات الساحلية

تكثف الهيئة عروضها الفنية المتنوعة خلال فترة الإجازة الصيفية في مختلف المحافظات الساحلية حيث تتنوع العروض بين الفنون الشعبية، الإيقاعات الشرقية، الموسيقي العربية، الآلات الشعبية، كورال الأطفال والشباب، التنورة التراثية، الفنون التلقائية، أغاني الشباب، وتقدم الهيئة عروضها في قلعة قايتباي، حديقة الشاطبي، بمحافظة الإسكندرية، محافظة بورسعيد، النادي الاجتماعي بمرسى مطروح، مدينة الغردقة بمحافظة البحر الأحمر، مدينة العريش بمحافظة شمال سيناء، رأس البر ودمياط الجديدة بمحافظة دمياط، جمصة بمحافظة الدقهلية.

- أنشطة دعم ورعاية الموهوبين

تقيم الهيئة خلال الإجازة الصيفية أنشطة وفعاليات متنوعة بهدف دعم ورعاية المواهب في مختلف المواقع بالمحافظات وتتنوع الفعاليات بين ورش للابتكار، ورش للعرائس الورقية، ورش الرسم والفنون التشكيلية، ورش الحلي والإكسسوارات، المسابقات الثقافية، عرائس القفاز بالإضافة إلى اللقاءات التوعوية والتثقيفية لزيادة الوعي وتنمية الذائقة الفنية.

- الاحتفاء بمبدعي مصر وأنشطة ثقافية متنوعة

ضمن برامج الثقافة العامة، تحتفي قصور الثقافة، بعدد كبير من المبدعين بجميع المحافظات ضمن برنامج "العودة إلى الجذور"، الذي يحتفي بالشخصيات الإبداعية المضيئة، وبرنامج "عطر الأحباب" الذي يلقي الضوء على سيرة حياة كثير من المبدعين الراحلين، إلى جانب المحاضرات والندوات والأمسيات الشعرية.

- أنشطة ذوو القدرات الخاصة

في إطار دعم ذوي القدرات الخاصة ودمجهم تنظم الهيئة أنشطة مخصصة لتمكينهم تتنوع بين الورش الحرفية والفنية منها إعادة التدوير، الخرز والحلي، الخط العربي، الجداريات، إضافة إلى المحاضرات والحلقات النقاشية، وتكريم المتميزين من الصم والمكفوفين.

- ورش وأنشطة للأطفال والشباب والمرأة وجولات متنوعة لأتوبيس الفن الجميل

يتضمن برنامج النشاط الصيفي للهيئة أنشطة متنوعة للطفل والشباب، تحتوي على محاضرات تعليمية، ورش للفنون التشكيلية، ورش للابتكارات، ورش حكي، ورش رسم، ومجموعة من الحلقات البحثية والمحاضرات التوعوية واللقاءات الثقافية، بالإضافة لجولات متنوعة ومكثفة لأتوبيس الفن الجميل بعدد من المتاحف والمناطق الأثرية والتاريخية بالقاهرة.

كما تُنظم الهيئة أنشطة وفعاليات مخصصة للمرأة من خلال عدة محاور منها الصحي، الاقتصادي، الاجتماعي، الثقافي والإبداعي، الفني، بالإضافة إلى ورش الأشغال اليدوية والحرف التقليدية والتراثية.

وضمن الأنشطة المخصصة للقرى المصرية بالمحافظات، تنظم الهيئة ورش اكتشاف المواهب والإبداعات من أبناء القرى، وإلقاء الضوء على رموز القرية، إقامة عدة لقاءات مفتوحة وحوارية، إضافة إلى ورش الفنون التشكيلية والحرف البيئية والأشغال الفنية، ومن خلال أطلس المأثورات تقيم ورش الحكي والألعاب الشعبية والمحاضرات التي تتناول التراث والعادات والتقاليد.

- ورش مجانية وتدريبات على الحرف اليدوية والتراثية

يتضمن البرنامج الصيفي بالقصور المتخصصة ورشًا مجانية متنوعة للأشغال الفنية والفنون التشكيلية، إضافة إلى ورش الحرف التراثية والتقليدية مثل الأركت، الحصير، السجاد، الكليم، طباعة على القماش، الخيامية، الزجاج المعشق، الفخار والخزف، كولاج، كما تقام داخل القصور عروض فنية متنوعة من فرق الهيئة.

- شهر التربية الإيجابية

كما تطلق هيئة قصور الثقافة مجموعة من الأنشطة التي تهتم بالتربية الإيجابية ودعم وإبراز دور الأسرة من خلال استراتيجية التربية الإيجابية التي تشارك بها الوزارة بقطاعاتها المختلفة ويتضمن ندوات ومحاضرات ولقاءات وورش عمل وعروض فنية.

- الهيئة المصرية العامة للكتاب

تنظم الهيئة المصرية العامة للكتاب، برئاسة الدكتور أحمد بهي الدين، بدءًا من 1 يوليو المقبل مجموعة من معارض الكتاب في المحافظات في "بورسعيد - رأس البر- السويس - مطروح – المنصورة - دمنهور - العريش"، وبدءًا من يوليو حتى نهاية الإجازة الصيفية ستقدم الهيئة خصمًا 20% على كل إصداراتها في منافذ بيعها بالقاهرة والمحافظات، وإطلاق نسخة من معرض فيصل "الصيفي"، لتقديم الخدمات الثقافية، وتوفير الإصدارات بأسعار مخفضة لمنطقة فيصل والأحياء المجاورة.

- صندوق التنمية الثقافية

يستمر قطاع صندوق التنمية الثقافية برئاسة الدكتور وليد قانوش، في تقديم أنشطته بمراكز الإبداع التابعة له، مع تكثيف الفعاليات الموجهة للشباب، وتشهد فعاليات صندوق التنمية الثقافية الصيفية افتتاح فرعين لمدرسة خضير البورسعيدي للخط العربي في الإسكندرية (مركز الحرية - مركز والد الزعيم جمال عبد الناصر).

- قطاع الفنون التشكيلية

يقدم قطاع الفنون التشكيلية، برئاسة الدكتور وليد قانوش، مجموعة من الأنشطة والورش الفنية المتنوعة في 27 متحفًا قوميًا في القاهرة والمحافظات، كما يفتتح يوم 10 يونيو الجاري "المعرض العام" بمشاركة 350 فنانًا، إلى جانب افتتاح الملتقى الدولي الثامن للكاريكاتير 4 يوليو، وتنظيم عدد من معارض الفنون لشباب التشكيليين، وتنظيم معرض "في صحبة محمود سعيد" يضم 160 عملًا فنيًا، وتنظيم عدد من الورش التدريبية في مجال الفنون التشكيلية والحرف اليدوية طوال فترة الصيف للأطفال والشباب بكافة المواقع التابعة بخلاف تنظيم عدد من الفعاليات لمبادرتي "بستان الإبداع"، و"أنت مش لوحدك "بالمتاحف التابعة للقطاع.

- قطاع شئون الإنتاج الثقافي

ينظم قطاع شئون الإنتاج الثقافي، برئاسة المخرج خالد جلال، احتفاليتين بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو، و23 يوليو، كما ينفذ برنامج فعاليات "صيف قطاع الإنتاج" لمدة 15 يومًا على مسرح ساحة الهناجر، كما يعرض البيت الفني للمسرح 11 عرضًا مسرحيًا على مسارح القاهرة والإسكندرية، فضلًا عن إعداد برنامج لعدد من عروض البيت الفني للمسرح في المحافظات خلال فترة الصيف بالتعاون مع الهيئة العامة لقصور الثقافة

- مكتبات مصر العامة

تقدم المكتبات خلال فصل الصيف أنشطة تعليمية، فنية، ثقافية، تكنولوجية، إضافة إلى ورش تعليم الموسيقى والفنون، كما يتم تجهيز فرع المكتبة بطيبة في الأقصر للافتتاح، وإنشاء مدارس لتعليم الخط العربي، بالتعاون مع مدرسة خضير البورسعيدي لتعليم الخط العربي داخل فروع المكتبة، وتجهيز برنامج شامل للاحتفاء بعدد من الأيام العالمية منها، وكذلك المشاركة في الاحتفال بالمناسبات القومية ومنها (رحلة العائلة المقدسة- ثورة 30 يونيو- ثورة 23 يوليو).

- المركز القومي للترجمة

يقدم المركز القومي للترجمة، برئاسة الدكتورة كرمة سامي، مجموعة من الأنشطة الثقافية المتنوعة، ويطلق العديد من المسابقات الجديدة، ويكثف المركز أنشطته خلال الصيف حيث يشهد مجموعة متنوعة من الأنشطة تبدأ بالاحتفال بصدور الطبعة العربية من "رحلة الخير :العائلة المقدسة في مصر"، وتكريم فريق العمل المشارك في الكتاب، وأيضًا فريق "الأداء الصوتي"، ثم يحتفل المركز بالثقافة الألمانية (مئوية فرانز كافكا)، ثم يعاود الاحتفال للعام الثاني على التوالي بيوم الثقافة الروسية، ويسلط الضوء على الشاعرة "يوليا درونينا" في مئويتها، والتي تحل هذا العام، وخلال شهر يونيو، تُقام احتفالية ضخمة بالعمل الأكثر مبيعًا خلال العام 2023م، وهو كتاب "فرقة العمال المصرية"، بحضور مؤلف الكتاب "كايل أندرسون"، كما يقام حفل توقيع للمؤلف.

كما يقيم المركز حفل تكريم الفائزين في مسابقة "ترجمة الأدب الروائي المكسيكي" في دورتها الثانية، والتي يقدمها بالتعاون مع سفارة المكسيك بالقاهرة، وخلال شهر يوليو يقدم المركز احتفالية كبيرة بسلسلة أصحاب الهمم، وهي السلسلة الأولى من نوعها التي يطلقها المركز القومي للترجمة في هذا التخصص المهم، كما يشهد المركز الاحتفال بالكتب الأكثر مبيعًا خلال النصف الأول من عام 2024، بحضور مترجمي الكتب، ويحتفل بالفائزين في نسخ مسابقة "كشاف المترجمين" ومسابقة "أبناء رفاعة" في دورتها الأولى، والتي تم تخصيصها للمترجم الراحل شوقي جلال.

ويطلق المركز مجموعة جديدة من المسابقات النوعية، منها: مسابقة القراءة، الدورة الثانية من أبناء رفاعة، ويحتفي بمئوية الأديب الكبير فتحي غانم بإطلاق دورة جديدة من "كشاف المترجمين"، ويقدم المركز ورشة عمل الترجمة والذكاء الاصطناعي خلال شهر يوليو، ويقدم خصومات تزامنًا مع عدد من المناسبات، منها: اليوم العالمي للطفولة، مئوية كافكا، يوم اللغة الروسية خلال شهر يونيو، وخلال شهر يوليو يقدم المركز خصومات احتفالًا بيوم النوبة، مع إقامة حفلات توقيع احتفالًا بهذا اليوم، و أيضًا يحتفل باليوم العالمي للتنوع الثقافي ومحاربة التمييز العنصري، كما يحتفل بثورة 30 يونيو وبثورة 23 يوليو بتطبيق نسبة خصم على جميع الإصدارات .

وخلال شهر أغسطس يحتفل المركز القومي للترجمة، بمئوية الروائي الأمريكي "جيمس بالدوين"، ويقدم برنامجًا تدريبيًا على الترجمة، بالتعاون مع كلية الاّداب، جامعة الفيوم، كما يقدم برنامجًا تدريبيًا على الترجمة، بالتعاون مع جامعة 6 أكتوبر،ويحتفل المركز باليوم العالمي للشباب مع إقامة حفلات توقيع تضم العناوين ذات الصلة، كما تستمر مكتبة المترجم في تقديم سلاسل جديدة من كتاب في دقيقة وتحتفل بفيديوهات متنوعة باليوم العالمي منها: اليوم العالمي للغة الروسية، اليوم العالمي للغة السواحلية .

- أكاديمية الفنون

تنظم معاهد أكاديمية الفنون، برئاسة الدكتورة غادة جبارة، عددًا من الفعاليات خلال فصل الصيف، حيث ينظم معهد فنون الطفل عددًا من الورش في (الحلي- العرائس- تشكسل بالكارتون- إسعافات أولية)، ويشارك معهد الفنون الشعبية في مبادرة كشاف المترجمين لطلبة الجامعات، بالتعاون مع المركز القومي للترجمة، وينظم معهد الموسيقى العربية احتفاليتين، احتفاءً بمئوية الموسيقى العربية، و60 سنة على قسم الفنون، كما يشهد المعهد العالي للباليه، الحفل السنوى للمعهد، وينظم المعهد العالي للسينما حفله السنوي، كما يشهد معهد الفنون المسرحية إعادة تقديم عدد من العروض المسرحية على مسرح القاعة، كما يشهد مسرح نهاد صليحة إنتاج العرض المسرحي "الجريمة والعقاب"، وإعادة تقديم عرض "الزيارة"، إلى جانب تقديم عرض "منتومايم"، ويعقب هذه العروض مجموعة متنوعة من الندوات النقدية، إلى جانب تنظيم مسابقة خاصة للأطفال في كافة مجالات الفنون .

- دار الكتب والوثائق القومية

تُشارك دار الكتب والوثائق القومية، برئاسة الدكتور أسامة طلعت، على مستوى 26 مكتبة تابعة للدار، في الاحتفال بالأعياد القومية مثل 30 يونيو، و23 يوليو، وكذلك الاحتفال في الأيام العالمية مثل (يوم إفريقيا- يوم الشباب- اليوم العالمي لضحايا الإرهاب)، إضافة إلى المشاركة في معارض الكتب التي تُنظمها الهيئة المصرية العامة للكتاب، وتنظم الدار خلال أشهر الصيف مسابقة للقراءة بطريقة "برايل"، وتكريم الفائزين، كما تنظم العديد من البرامج التدريبية لطلاب الوثائق والمكتبات بالجامعات المصرية.

- أحلى إجازة وبرنامج زهرة العاصمة ومبادرة "كن فاعلا" ومبادرة "أنا رقمي" وصالون "في محبة الوطن" وورش مصر ترسم في القومي للطفل

يقيم المركز القومي لثقافة الطفل، فعالياته وأنشطته المختلفة خلال الموسم الصيفي في الفترة من بداية شهر يونيو حتى نهاية شهر سبتمبر تتضمن هذه الفعاليات برنامج "أحلى أجازة" حيث يبدأ المركز برنامجه الصيفي في زهرة العاصمة والذي يستمر على مدار شهور الصيف في الاثنين الثاني والرابع من كل أسبوع بالتعاون مع البيت الفني للفنون الشعبية والهيئة العامة لقصور الثقافة.

ويقدم المركز في الحديقة الثقافية للأطفال؛ عددا من الأنشطة والفعاليات المتنوعة والتي تتضمن تقديم الورش المتنوعة، ورش فنية متنوعة، وورش حكي، وعروض فنية من أراجوز، وخيال ظل، ومسرح للعرائس، والمهرج، وعرائس الماريونيت، بالإضافة إلى الكورسات التعليمية المتخصصة والتي تشمل: كورسات الرسم، كتابة القصة، والمسرح، والحرف اليدوية التقليدية المتنوعة.

كما يقدم عددا من البرامج النوعية ومن بينها: صالون في محبة الوطن بالتعاون مع وزارة الأوقاف المصرية ووزارة التربية والتعليم، اليوم الشهري للبيئة بالتعاون مع وزارة البيئة، صالون المستقبل بالتعاون مع لجنة التحول الرقمي بالمجلس الأعلى للثقافة، بالإضافة إلى منتدى ثقافة الطفل، كما يقدم المركز يقدم عددا من الأنشطة الثقافية والتوعوية في إطار استراتيجية التربية الإيجابية حيث انطلق برنامج حوار الأجيال الذي يستضيف ثلاثة من الأجيال المختلفة الطفل والأب والجد، ويقام حوار إيجابي فعال، قادر على بناء جسور الثقة بين الكبار والصغار، بالإضافة إلى برنامج الوالدية الإيجابية والذي يتضمن مجموعة من الندوات التفاعلية التي تشمل عددا من القضايا المعنية بتربية الطفل، كما يتضمن مجموعة من الورش المتنوعة واللقاءات الخاصة بعنوان "رسالة إلى أبي"، حيث تولي وزارة الثقافة اهتماما كبيرا بهذه البرامج النوعية المعنية بالطفل في مصر، هذا ويحتفل المركز بالأيام والمناسبات العالمية مثل: يوم الوالديين، ويوم الاب العالمي، بالإضافة إلى عدد من البرامج المتخصصة على منصات التواصل الاجتماعي المختلفة.

وفي حديقة الفنون بالهرم يقدم المركز أنشطة ثقافية وفنية بمقر المركز؛ وذلك يومي الأثنين والثلاثاء أسبوعيًا؛ يُقدم خلالها ورش فنية متنوعة، وورش تفاعلية، وحفلات توقيع، وصالون ابن الهيثم، ونادي الأدب، وتربية رياضية. بالإضافة إلى أنشطة "الإجازة الصيفية" والكورسات التعليمية للأطفال ومنها: كورسات رسم، المسرح، النحت، الكورشيه، كتابة السيناريو، والإعلامي الصغير.

ويبدأ المركز في تنفيذ المرحلة الثانية من المبادرة القومية لأطفال الإسكان البديل "معاك"، بالتعاون مع المجلس العربي للطفولة والتنمية. كما يستمر بتقديم خدماته الثقافية المتنوعة لأطفال دور الرعاية من خلال مبادرة "كن فاعلا" بالتعاون مع وزارة التضامن، والتي تشمل مسابقة عبر عن حلمك لأطفال دور الرعاية، وعددا من اللقاءات مع الأطفال في دور الرعاية في محافظتي القاهرة والقليوبية، وفي إطار مبادرة أنا رقمي التي أعلنت عنها وزارة الثقافة يقيم المركز حفل توزيع جوائز الفائزين في مسابقه "المخترع الصغير"، ومسابقة اصنع كتابك الإلكتروني، ويعلن عن إنطلاق الدورة الجديدة من المسابقة.

وخلال الموسم الصيفي يعلن المركز عن تنظيم الفصل الجديد من مدرسة الأراجوز المصري لتعليم فنون الأراجوز، كما يعلن عن مسابقة عروض الأراجوز في دورتها الثالثة، بالإضافة لعدد كبير من المسابقات النوعية المستمرة على مدار السنوات السابقة تحت عنوان " مسابقات الطفل الموهوب والتي تشمل فنون الرسم والتصوير والكتابة الأدبية والموضوعات العلمية والفنية المتنوعة.

وعلى مستوى آخر يقوم المركز القومي لثقافة الطفل بنشر عدد من الإصدارات التي تستهدف إثراء مكتبة الطفل مثل: زينة لا تهدأ، كائنات صغيرة، العيد السعيد، أيسل، هدايا من بحر الأحلام، أحفاد النصر، صفحات من بلادي، فكر وارسم ولون، الكوكب الغضبان، وغيرها من الإصدارات التي تقدم للطفل خلال الموسم الصيفي.