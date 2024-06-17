غارات إسرائيلية متواصلة على منازل الفلسطينيين فجر اليوم وسقوط شهداء

ياسر رشاد - القاهرة - تستمر سلطة الاحتلال في حربها الوحشية على قطاع غزة، حتى أيام عيد الأضحى المبارك حيث شهد اليوم الاثنين الموافق ثاني أيام العيد، استشهاد مواطنان، جراء غارة اسرائيلية استهدفت حي الزرقا شمال مدينة غزة.

ووفق لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، هناك شخصين استشهدا وأصيب 13 آخرون على الأقل بينهم نساء وأطفال جراء غارات إسرائيلية على منزل في حي الزرقا شمال مدينة غزة.

أصوات انفجارات في مخيم النصيرات

كما ذكرت مصادر محلية فلسطينية أن طائرات مسيرة من نوع "كواد كابتر" أطلقت النار تجاه أراض زراعية بمنطقة الحكر في دير البلح، بينما سمعت أصوات انفجارات عنيفة في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، وذلك بالتزامن مع تحليق طائرات حربية إسرائيلية في المنطقة.

وفي وقت سابق من فجر اليوم، أفادت مصادر صحية بالقطاع باستشهاد 3 مواطنين بينهم سيدة وبإصابة آخرين بجروح وصفت بالخطيرة جراء قصف الاحتلال منزلاً في حي الشيخ رضوان بمدينة غزة.

انتشار شهيدين من بئر كندا في رفح

ولفتت "وفا" إلى أن الليلة الماضية، أفاد الدفاع المدني في غزة بأن طواقمه انتشلت شهيدين من منطقة بئر كندا في حي تل السلطان غربي رفح، إثر قصف الاحتلال للمنطقة، كما استهدف طيران الاحتلال الحربي منزلا بمحيط المستشفى الميداني الإماراتي وسط رفح.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، منذ السابع من أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد أكثر من 37337 مواطنا، وإصابة 85,299 آخرين، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض.