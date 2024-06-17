أبو الحسن دعا للحفاظ على اتفاق الطائف: الخروج من أزمة الرئاسة يحتاج تسوية

حذّر عضو كتلة "اللّقاء الدّيمقراطي" النّائب ​هادي أبو الحسن​، في تصريح، من "الرّهان على نتائج الحرب في ​غزة​ وجنوب ​لبنان​. تذكّروا أنّ لبنان قام على فكرة التّسوية، وثيقة الوفاق الوطني كانت تسوية، اتفاق الدّوحة كان تسوية، والخروج من أزمة الرّئاسة يحتاج تسويةً؛ من دون التّنازل عن الثّوابت الوطنيّة"، مضيفًا: "حافظوا على الطّائف، إنّه الضّمانة في ظلّ العاصفة".

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