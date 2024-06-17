شكرا لقرائتكم خبر عن خطة النواب: زيادة 1.3% فى نفقات النشر والدعاية بموازنة 2025/2024 والان مع تفاصيل الخبر

أكدت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب برئاسة النائب فخري الفقي، ارتفاع معدل زيادة النفقات المخصصة للنشر والدعاية والاستقبال خلال السنة المالية الجديدة 2024/25، عن السنة المالية السابقة بنحو 1.3% فقط بالرغم من ارتفاع الأسعار مما يعد مؤشرا إيجابياً.

وتبلغ قيمة المقدر من النفقات المخصصة للنشر والإعلان والدعاية والاستقبال للسنة المالية /2024/2025 نحو 1.1 مليار جنيه مقابل نفقات خصصت لهذا الغرض للسنة المالية الجارية 2024/2023 بلغت نحو 989.1 مليون جنيه بزيادة تبلغ قيمتها نحو 12.4 مليون جنيه.

وتأتي هذه المخصصات كأحد بنود الباب الثاني (شراء السلع والخدمات) التى خصصت لها الحكومة في الموازنة العامة للدولة للعام المالى الجديد 2025/2024 اعتمادات قدرها نحو 166 مليارا و705 ملايين جنيه ( 1.0% من الناتج المحلى الإجمالي) مقابل نحو 139 مليارا و381 مليون جنيه (1.2% من الناتج المحلى الإجمالي) بموازنة السنة المالية الجارية 23/24 وبنسبة زيادة قدرها 19.6 %.

جاء ذلك في الملاحظات التي وردت بالتقرير العام الخطة والموازنة بمجلس النواب عن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2024 / 2025، ومشروع الموازنة العامة للدولة، مشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، والهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة لذات السنة المالية، ووافق عليها مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي.