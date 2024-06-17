عاجل.. نتنياهو يعلن حل مجلس الحرب الإسرائيلي

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامي نتنياهو، حل مجلس الحرب الإسرائيلي، وأبلغ وزراء الحكومة بإلغاء حكومة الحرب، وإقامة مجلسا مقلصا للمشاورات الحساسة بدلا منه.
وسوف نوافيكم بالتفاصيل..
ياسر رشاد - القاهرة - أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامي نتنياهو، حل مجلس الحرب الإسرائيلي، وأبلغ وزراء الحكومة بإلغاء حكومة الحرب، وإقامة مجلسا مقلصا للمشاورات الحساسة بدلا منه.
وسوف نوافيكم بالتفاصيل..
مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012