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عاجل.. نتنياهو يعلن حل مجلس الحرب الإسرائيلي

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ياسر رشاد - القاهرة - أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامي نتنياهو، حل مجلس الحرب الإسرائيلي،  وأبلغ وزراء الحكومة بإلغاء حكومة الحرب، وإقامة مجلسا مقلصا للمشاورات الحساسة بدلا منه.

 وسوف نوافيكم بالتفاصيل..

 

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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