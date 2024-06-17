حركة المجاهدين الفلسطينية: حل مجلس الحرب الإسرائيلي يؤكد فشل الكيان الصهيوني

ياسر رشاد - القاهرة - أكدت حركة المجاهدين الفلسطينية، أن حل ما يسمى "مجلس الحرب" الصهيوني اليوم بعد استقالتي غانتس وايزنكوت هو تعبير عن مدى التخبط والفشل والأزمة العميقة التي تعاني منها مؤسسات الكيان الصهيوني في ظل الضربات المتواصلة من المقاومة رغم الدعم الدولي اللامحدود للكيان ومجازر الإبادة الجماعية المستمرة بحق شعبنا.

وأضافت الحركة، أن هذه الخطوة تظهر بشكل واضح فشل أهداف الحرب الصهيوينة ضد غزة ومقاومتها والذي جاء نتيجة صمود وتضحيات شعبنا الباسل وثبات وإبداعات مقاومتنا الأبية.

وأعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قبل قليل حل مجلس الحرب الاسرائيلي.