أوكرانيا: الجيش الروسي يقصف 9 بلدات في إقليم خيرسون خلال 24 ساعة

ياسر رشاد - القاهرة -

أعلن رئيس الإدارة العسكرية لإقليم خيرسون بجنوب أوكرانيا أولكسندر بروكودين صباح اليوم الإثنين أن الجيش الروسي قصف 9 بلدات تابعة للإقليم خلال ال(24) ساعة الماضية، مما أدى إلى إصابة شخصين اثنين بجروح متفاوتة الخطورة.

ونقلت وكالة أنباء (يوكرين فورم) الأوكرانية الرسمية عن بروكودين قوله - في تصريح له - "إن الجيش الروسي استهدف بلدات كيزوميس وأنتونيفكا وشليخوف وبريدنيبروفسكي وتوكاريفكا وتياهينكا ونوفوتياهينكا وأولجيفكا وخيرسون بنيران مدفعية مكثفة وغارات جوية".

وأضاف المسئول الأوكراني أن الجيش الروسي قصف مناطق سكنية في هذه البلدات، مما أدى إلى إلحاق أضرار ب(7) منازل خاصة، كما تعرضت منشأة للبنية التحتية الحيوية وخط أنابيب غاز وسيارة خاصة للقصف.

وتابع بروكودين "أن القوات الروسية هاجمت أمس الأحد في خيرسون فريقا يقوم بإصلاح خط أنابيب للغاز، مما أدى إلى إصابة أحد العمال".

وفي إقليم دونيتسك، أصيب 10 مدنيين بجروح متفاوتة الخطورة من أوكرانيا جراء قصف شنته القوات الروسية على الإقليم خلال ال(24) ساعة الماضية.

ونقلت (يوكرين فورم) عن رئيس الإدارة العسكرية لإقليم دونيتسك الأوكراني فاديم فيلاشكين قوله - في تصريح له - "إنه بالأمس أصاب الروس 10 من سكان إقليم دونيتسك 7 في بلدة نوفا بولتافكا و2 في كراسنوهوريفكا وآخر في توريتسك.

وأضاف المسئول الأوكراني أن العدد الإجمالي لضحايا الجيش الروسي في إقليم دونيتسك وصل إلى 1999 قتيلا و5039 جريحا، دون الأخذ في الاعتبار أعداد الضحايا ماريوبول وفولنوفاخا.

أوكرانيا: ارتفاع قتلى الجيش الروسي إلى 527 ألفا و390 جنديا منذ بدء العملية العسكرية

أعلن الجيش الأوكراني اليوم /الإثنين/، ارتفاع عدد قتلى الجنود الروس إلى 527 ألفا و390 جنديا، وذلك منذ بدء العملية العسكرية الروسية.

ونقلت وكالة أنباء /يوكرين فورم/ الأوكرانية الرسمية عن هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية قولها "إن الجيش الروسي تكبد خلال الساعات الـ24 الماضية، 1080 جنديا ما بين قتيل وجريح".

وأضافت الهيئة أن "روسيا فقدت أيضا منذ بدء العملية العسكرية: 7 آلاف و958 دبابة و15 ألفا و287 من المركبات المدرعة و13 ألفا و927 من النظم المدفعية و1104 من أنظمة راجمات الصواريخ متعددة الإطلاق و853 من أنظمة الدفاع الجوي و2296 صواريخ كروز و359 طائرة مقاتلة و326 مروحية و28 سفينة حربية، فضلا عن 2337 من المعدات الخاصة وغواصة واحدة و18 ألفا و967 من المركبات وخزانات الوقود و11 ألفا و167 طائرة بدون طيار".