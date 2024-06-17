الكرملين يكشف موعد زيارة بوتين لكوريا الشمالية وفيتنام

ياسر رشاد - القاهرة -

أفاد المكتب الصحفي للكرملين اليوم الاثنين، بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيقوم بزيارة دولة ودية إلى جمهورية كوريا الشمالية في الفترة من 18 إلى 19 يونيو الجاري.

وجاء في بيان المكتب الصحفي، أن الزيارة تتم بدعوة من زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون.

قام الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، بزيارة رسمية إلى روسيا بدعوة من الرئيس بوتين في سبتمبر 2023. وكانت روسيا الاتحادية أول دولة يزورها الزعيم الكوري الشمالي منذ بداية جائحة فيروس كورونا، والتي تم خلالها إغلاق حدود كوريا الشمالية. ودعا كيم جونغ أون، الرئيس الروسي إلى القيام بزيارة جوابية في الوقت المناسب بالنسبة له.

ويشار إلى أن المرة الوحيدة التي زار فيها بوتين، مدينة بيونغ يانغ كانت في يوليو عام 2000، بعد شهرين من تنصيبه رئيسا. في تلك الزيارة بحث الرئيس بوتين القضايا الثنائية والدولية مع زعيم كوريا الشمالية في ذلك الوقت، كيم جونغ إيل، والد الزعيم الحالي.

وذكر المكتب الصحفي أن الرئيس بوتين سيقوم في 19-20 يونيو بزيارة دولة إلى فيتنام، بدعوة من أمين عام اللجنة المركزية للحزب الشيوعي الفيتنامي نغوين فو ترونغ. وخلال الزيارة سيتم بحث آفاق تطوير العلاقات الثنائية والتوقيع على اتفاقيات تعاون بين الدولتين.