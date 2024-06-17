هوكشتاين التقى مع نتانياهو في القدس وبحث معه الاوضاع في غزة والحدود مع لبنان

اعلنت رئاسة الوزراء الإسرائيلية بان رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو التقى المبعوث الأميركي آموس هوكشتاين في القدس. ولفتت وسائل اعلام اسرائيلية الى ان هوكشتاين بحث مع نتانياهو الاوضاع في قطاع غزة والحدود مع لبنان.

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