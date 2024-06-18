شكرا لقرائتكم خبر عن استطلاع: 70% من الأوكرانيين يتمسكون بزيلينسكي رئيسًا شرعيًا للبلاد والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تواصل الغالبية العظمى من الشعب الأوكراني اعتبار فولوديمير زيلينسكي الرئيس الشرعي للبلاد، على الرغم من تمديد فترة ولايته دون إجراء انتخابات منذ غزو روسيا لأوكرانيا في 2022.

وأظهر استطلاع للرأي نشره معهد كييف الدولي لعلم الاجتماع يوم الاثنين، أن 70% من2011 مشاركًا، يرون أن زيلينسكي يجب أن يظل في منصبه حتى نهاية الحرب، بينما عارض 22 % فحسب استمراره في منصبه.

وتتعارض تلك النتائج مع ادعاء موسكو بأن فترة ولاية زيلينسكي قد انتهت منذ فترة طويلة، وأنه لم يعد الرئيس الشرعي للبلاد. انتهاء ولاية زيلينسكي وكانت فترة ولاية زيلينسكي انتهت رسميًا في 20 مايوالماضي، وعلى الرغم من أن ما يقرب من خُمس أراضي أوكرانيا قد احتلت، ما يحول دون إجراء الانتخابات، فضلا عن أن الأحكام العرفية، التي فُرضت بعد الغزو تمنع إجراء انتخابات جديدة.