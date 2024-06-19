كندا تعلن تصنيف الحرس الثوري الإيراني "منظمة إرهابية"

أعلنت كندا، الأربعاء، إدراج الحرس الثوري الإيراني على قائمة "المنظمات الإرهابية"، داعية مواطنيها إلى مغادرة إيران.



وقال وزير الأمن العام والمؤسسات الديمقراطية الكندي دومينيك لوبلان في تصريحات صحافية: "اتخذت حكومتنا قراراً بإدراج الحرس الثوري الإيراني على قائمة الكيانات الإرهابية بموجب القانون الجنائي".



وأشار إلى أن أوتاوا يمكن أن تحقق مع مسؤولين إيرانيين كبار سابقين يعيشون في البلاد، مضيفاً أن "كندا ستستخدم جميع الأدوات الممكنة لمكافحة الأنشطة الإرهابية التي يقوم بها الحرس الثوري الإيراني".



وكانت هيئة الإذاعة الكندية "سي بي سي" قد ذكرت، في وقت سابق من اليوم، أنّ تفاصيل الإجراء لم يتم الانتهاء منها بعد، وفق ما أفادت وكالة رويترز.



ويطالب المشرعون الممثلون للمعارضة منذ وقت طويل بتصنيف الحرس الثوري الإيراني منظمة إرهابية، لكن حكومة رئيس الوزراء جاستن ترودو الليبرالية كانت قد أحجمت عن اتخاذ هذه الخطوة، قائلة إنها قد تؤدي إلى نتائج غير مقصودة.



وفي أكتوبر تشرين الأول 2022 ذكرت أوتاوا أن الخطوة قد تهدد بشكل جائر الإيرانيين في كندا الذين فروا من بلدهم ولكن تم تجنيدهم في الحرس الثوري وهم لا يزالون هناك.



وتصنف كندا بالفعل فيلق القدس، الذراع الخارجية للحرس الثوري الإيراني، جماعة إرهابية. وقطعت أوتاوا علاقاتها الدبلوماسية مع طهران في عام 2012.



وأوضحت هيئة الإذاعة الكندية أنه بمجرد إدراج جماعة ما على قائمة الإرهاب، يكون للشرطة الحق في توجيه الاتهام إلى أي شخص يدعمها ماليا أو على نحو ملموس، كما يمكن للبنوك اتخاذ إجراءات على صعيد تجميد الأصول.



وأعلنت كندا في أكتوبر تشرين الأول 2022 أنها ستمنع كبار قادة الحرس الثوري الإيراني من دخول البلاد ووعدت بفرض عقوبات موجهة بشكل أكبر. وفي ذلك الوقت قالت نائبة رئيس الوزراء كريستيا فريلاند إن "الحرس الثوري الإيراني منظمة إرهابية".



المصدر: وكالات