إعلام إسرائيلي: مقتل جندي وإصابة 17 آخرين خلال اقتحام الجيش الإسرائيلي مدينة ومخيم جنين أمس

أفاد موقع "حدشوت بزمان" الإسرائيلي، عن مقتل جندي وإصابة 17 آخرين خلال اقتحام الجيش الإسرائيلي مدينة ومخيم جنين الليلة الماضية.
وكانت قد أعلنت سرايا القدس- الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي أن "مجاهدينا في كتيبة جنين فجروا عددا من العبوات الناسفة المعده مسبقاً في آليات الإحتلال المقتحمة لمدينة جنين ومخيمها محققين بذلك إصابات مباشرة".
في وقت سابق، أعلنت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، في بلاغ، عن "إصابة شاب برصاص الاحتلال في مدينة جنين".
وبالتزامن مع حربه المتواصلة على قطاع غزة منذ 7 تشرين الأول الماضي، وسّع الجيش الإسرائيلي عملياته في الضفة، بما فيها القدس، وكثف المستوطنون اعتداءاتهم على الفلسطينيين وممتلكاتهم.
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