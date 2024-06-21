إعلام عبري: جيش الاحتلال يستعد لبدء المرحلة الثالثة من الحرب بغزة

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

ذكرت قناة كان الإسرائيلية، إن جيش الاحتلال يستعد لبدء المرحلة الثالثة من الحرب في قطاع غزة، والتي ستكون عبارة عن عمليات مركزة من الجو وعلى غرار ما جرى في مخيم النصيرات.

كانت القناة الـ 12 الإسرائيلية نقلت عن وزير الأمن السابق موشيه يعلون قوله، إنه لم يرى في أزمة كهذه منذ قيام إسرائيل ونحن بالواقع بلا قيادة.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية، إن جيش الاحتلال يزعم الاستعداد للإعلان عن هزيمة الذراع العسكري لحركة المقاومة الإسلامية "حماس" بعد انتهاء معركة رفح.

وأضافت هيئة البث، أن الإعلان الإسرائيلي المتوقع يأتي وسط احتمالات توسيع المواجهة مع حزب الله في لبنان.

وقال رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية "حماس" إسماعيل هنية، إن ما جرى في 7 أكتوبر شكل زلزال ضرب أسس الكيان الصهيوني ودفع أمريكا للقدوم بشكل سريع لإنقاذ الاحتلال وخاصة الجيش الإسرائيلي.

وأضاف رئيس المكتب السياسي لحماس، أن معركة طوفان الأقصى أعادت القضية الفلسطينية على رأس الأولويات في الساحة الدولية.