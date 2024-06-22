المطران أنطوان شربل طربيه: درب الايمان صعب ويواجه المؤمن بالرب تحديات كثيرة

اشار المطران أنطوان-شربل طربيه الى انه في الوقت الذي يدعونا فيه الرب لقبوله واتباعه، ويدعونا لفتح قلوبنا وعقولنا للدخول الى حياتنا، وهو يدعونا لنلبي النداء فورا، ولكن درب الايمان صعب ويواجه المؤمن بالرب تحديات كثيرة.

واشار خلال قداس شكر على نية شفاء السيدة نهاد الشامي في كنيسة مار شربل – عنايا، الى ان "شيطان التاجيل" هو التجربة الاولى بوجه المؤمن، وهذا ما يحصل في حياتنا اليومية بتاجيل الصلاة والقدوم الى الكنيسة، كما تاجيل عمل الخير والرحمة. ولفت الى ان القديس شربل انتصر على "شيطان التاجيل" خلال صلاته اليومية.

ولفت الى ان "شيطان الخوف والياس" هو العدو الثاني للانسان، واعتبر بان التجربة الثالثة "السكوت عن الحق"، والحق في المفهوم المسيحي ليس فكرة بل شخص يسوع المسيح. والتجربة الرابعة هي "شيطان الكبرياء والتكبر"، والتكبر هي علة سقوط الانسان الاول، والمشكلة الاكبر ان المتكبر لا يستطيع العيش كمسيحي.