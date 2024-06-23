لكن في عشرات المقابلات التي أجريت هذا الشهر بمقاطعة باكس في بنسلفانيا، لم تكن هناك أدلة تذكر على أن الجمهوريين الريفيين كانوا على استعداد للتخلي عن ترمب، المرشح المفترض للحزب الجمهوري، بأعداد كبيرة.
حملة واسعة
وتجمع نحو عشرة متطوعين في مكتب حملة بايدن بمقاطعة باكس، وانتشرت المجموعة عبر الأحياء المختلطة سياسيًا حول دويلستاون، وطرقت أبواب الناخبين الجمهوريين المسجلين، وكذلك أولئك غير المنتمين إلى أي من الحزبين الرئيسيين، لسؤالهم عن القضايا التي تهمهم.
وبالإضافة إلى انتشار حملة بايدن في الأحياء المختلطة سياسيًا التي تصوت للجمهوريين في مقاطعة باكس، تحتشد المجموعات المحافظة مثل Women4Us والناخبون الجمهوريون ضد ترمب في ضواحي فيلادلفيا على أمل إبعاد ناخبي الحزب الجمهوري.
وأشارت ستيفاني شارب، من منظمة Women4Us، إلى حصول سفيرة الأمم المتحدة السابقة نيكي هيلي على 22% من الأصوات في كتلة ضواحي فيلادلفيا، المكونة من أربع مقاطعات، بالانتخابات التمهيدية الرئاسية للحزب الجمهوري في أبريل، وهذا يعني أن هيلي حصلت على 42032 صوتًا بعد ستة أسابيع من تعليق حملتها فيما بدا تصويتًا احتجاجيًا ضد ترمب.
كانت هذه تفاصيل خبر بايدن يتجه لنساء الأرياف للتغلب على ترمب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.