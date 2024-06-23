الجيش: توقيف مواطنَين و53 سوريًّا ضمن إطار التدابير الأمنية في مختلف المناطق

أعلنت مديرية التوجيه في قيادة الجيش، أنه "ضمن إطار التدابير الأمنية التي تنفذها المؤسسة العسكرية في مختلف المناطق، أوقفت وحدات من الجيش تؤازر كلًّا منها دورية من مديرية المخابرات 55 شخصًا".
وفي التفاصل، أوضحت المديرية أنه "تم دهم منازل مطلوبين في منطقة طبق الورد - عرسال وتوقيف المواطن (خ.ح.) لإطلاقه النار وافتعاله إشكالات، وضبطت في حوزته أسلحة حربية وكمية من الذخائر. إضافة الى "توقيف المواطن (ب.س.) في مدينة طرابلس – الشمال كونه مطلوبًا لتشكيله عصابة سطو وسلب بقوة السلاح وإطلاقه النار في تواريخ سابقة".
كذلك أوضحت أنه "تم توقيف 53 سوريًّا في بلدات شدرا والرويمة ودير عمار والعوينات - الشمال ومدينة صور - الجنوب لدخولهم إلى الأراضي اللبنانية خلسة".
وأكدت أن "المضبوطات سُلّمت وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص".
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