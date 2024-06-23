حصيلة جديدة للهجمات في داغستان

ابوظبي - سيف اليزيد - ذكرت وكالات أنباء روسية، نقلا عن وزارة الداخلية في جمهورية داغستان بإقليم شمال القوقاز في روسيا أن مسلحين فتحوا النار على كنيس يهودي وكنيسة أرثوذكسية ومركز للشرطة، الأحد، مما أدى إلى مقتل ستة من أفراد الشرطة وإصابة 12 آخرين.

وقالت منظمة محلية إن تسعة أشخاص قتلوا منهم سبعة من أفراد الشرطة.

ونقلت وكالات الأنباء عن الوزارة قولها إن أربعة من المسلحين قتلوا في الاشتباك. وقال مسؤول محلي إن مسلحا خامسا قتل في اشتباك داخل كنيسة في محج قلعة المدينة الرئيسية في داغستان.

وأفادت أنباء أيضا بمقتل قس أرثوذكسي.

وذكرت وكالات الأنباء أن اشتباكا بالأسلحة النارية اندلع في قلب محج قلعة المطلة على بحر قزوين.

وقالت قناة "ماش"، على تطبيق "تلغرام"، أن الشرطة تستعد لاقتحام مبنى تحصن فيه مسلحون في مدينة ديربنت على بعد 125 كيلومترا إلى الجنوب.

وهاجم المسلحون كنيسا يهوديا وكنيسة في ديربنت حيث توجد جالية يهودية قديمة وأحد مواقع التراث العالمي في قائمة منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو).

ونقل عن وزارة الداخلية في داغستان قولها إن النيران أُضرمت في الكنيس اليهودي والكنيسة.

واندلعت اشتباكات بالأسلحة النارية عند مركز للشرطة في مدينة "محج قلعة".

في وقت لاحق، أطلق مسلحون النار على سيارة للشرطة ما أسفر عن سقوط جريح.

وقال مصدر أمني، وفقا لما نقلت عنه وكالات الأنباء الروسية، إن "مجهولين أطلقوا النار على سيارة تقل شرطيين، وأصيب أحدهم". وجرى إطلاق النار في قرية "سيرغو قلعة" الواقعة بين العاصمة "محج قلعة" ومدينة "دربنت" حيث وقعت هجمات أخرى.

وفتحت السلطات الروسية تحقيقا لمعرفة ملابسات ودوافع الهجمات.