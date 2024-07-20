رئيس حي دار السلام يتابع ضبط الأسواق والأسعار للسلع الغذائية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى صلاح:

عقد اللواء عبدالتواب رفعت رئيس حي دار السلام، اجتماعًا موسعًا مع قيادات الحي، وشريف مكاوي سكرتير عام الحي، لمناقشة المعوقات والأعمال التي تمت على مستوى الجهات وضبط الأسواق والأسعار للسلع الغذائية بنطاق حي دار السلام، للوقوف على آخر المستجدات واتخاذ كافة الإجراءات لحل هذه المشاكل.

حضر الاجتماع مديرو إدارة دار السلام التعليميه، والإدارة الصحية، والتجارة التموينية، وهيئة النظافة، وهيئة الصرف الصحي، ومدير كهرباء البساتين ودار السلام، ومرفق مياه المعادي، ووحدة الرصد البيئي، التضامن الاجتماعي.