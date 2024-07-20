أستاذ صحة نفسية: "سفاح القطط" يعاني من اضرابات وتعرض لاختراق ثقافي غربي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمرو صالح:

"أنا حلمت إني اتمسكت طول عمري بقنع نفسي إن نهايتي يا مستشفى المجانين أو السجن وباين كده هتبقى السجن..

هكذا كتب "أبو نوح " المعروف إعلاميًا بسفاح القطط عبر صفحته الشخصية "فيسبوك" الأمر الذي تسبب في حالة استياء من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي خاصة بعد نشر السفاح فيديوهات تحريضية على قتل القطط و إعدادها للطعام.

من جانبه قال الدكتور أشرف علي أستاذ الصحة النفسية بكلية طب جامعة الأزهر، إن أبو نوح الملقب بـ"سفاح القطط" يعاني من اضطرابات نفسية تدفعه لقتل الحيوانات الأليفة كونها غير مؤذية للإنسان ولا تملك أدوات المقاومة الكافية في الدفاع عن نفسها.

وأضاف "علي" لمصراوي: "كما أنه هناك احتمالية بأن سفاح القطط يكون قد تعرض لثقافة بعض البلدان الغربية التي يُباح فيها أكل القطط والكلاب والثعابينط، مستطردًا بأن ذلك تسبب في تشكيل وجداني له لخوض التجربة وقتل القطط باعتبارها فكرة غير موجودة بمجتمعاتنا.

وتابع: "وفي هذه الحالة فمن المؤكد أن أبو نوح لديه تواصل مع أشخاص يعيشون بالدول سالفة الذكر يساعده في التجرؤ وارتكاب تلك الجرائم المنافية لأخلاق مجتمعنا وديننا وأدعو وسائل الإعلام للتصدي لمثل هذه الظواهر من خلال نشر محتوى إعلامي يجرم ويحرم ارتكبها وذلك للمحافظة على ثوابت المجتمع وعاداته.

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