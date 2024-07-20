بعد تعطل مايكروسوفت.. النيابة العامة تطمئن المواطنين بشأن خدماتها: تعمل بانتظام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب -صابر المحلاوي:

كلَّفت النيابة العامة، فريقًا فنيًا متخصصًا لمتابعة ما أثير بشأن تعطل بعض أنظمة مايكروسوفت العالمية.

وقالت النيابة في بيان لها اليوم الجمعة، إنها تتابع عن كثب ما أثير بشأن تعطل بعض أنظمة مايكروسوفت العالمية، في إطار ما رصدته وأوردته وسائل الإعلام المختلفة بشأن تعطل بعض أنظمة مايكروسوفت العالمية، مما أدى إلى توقف العمل بالعديد من الخدمات والمواقع الإلكترونية عالميًا.

وأشارت إلى أنها قد كلفت فريقها الفني المتخصص بمتابعة انتظام العمل على جميع مواقع وتطبيقات النيابة العامة "الجنائية، الأسرة، المرور"، وجميع الخدمات التي تقدم الجمهور المواطنين.

وتبين أنها تعمل بانتظام هذا والنيابة العامة تتابع عن كثب مع فريقها الفني على مدار الساعة، انتظام عمل تلك التطبيقات والمواقع والخدمات المقدمة للمواطنين.