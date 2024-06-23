البيت الأبيض يعلق على تصريحات نتنياهو حول تسليم الأسلحة

القاهرة - كتب محمد نسيم - اعتبر البيت الأبيض، اليوم الخميس،20 يونيو 2024 ، أن تصريحات رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو ، التي صدرت عنه في وقت سابق من الأسبوع الجاري، بشأن التأخير في تسليم شحنات الأسلحة الأميركية لبلاده، "مهينة".

جاء ذلك فيما أفادت هيئة البث الإسرائيلية ("كان 11") أن الموعد الذي تحدد لخطاب نتنياهو المرتقب أمام مجلسي الكونغرس الأميركي، هو في 24 تموز/ يوليو المقبل، في حين ترددت تقديرات بأنه قد يتم إلغاء الخطاب أو أن يقاطعه مشرعون ديمقراطيون.

وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأميركي، جون كيربي، للصحافيين إن "تلك التصريحات كانت مخيبة للآمال بشدة ومهينة لنا بالتأكيد، نظرا لحجم الدعم الذي نقدمه وسنواصل تقديمه" لإسرائيل في إطار حربها على غزة .

ويوم الثلاثاء الماضي، وجه نتنياهو انتقادات حادة للإدارة الأميركية، وقال في بيان مصور أنه أبلغ وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، أنه "من غير المعقول" أن "تحجب (واشنطن) الأسلحة والذخائر" عن إسرائيل خلال حربها على غزة.

لكن الولايات المتحدة قالت إن هناك شحنة واحدة فقط من قنابل زنة 2000 رطل (أكثر من 900 كلغ) قيد المراجعة بسبب مخاوف من استخدامها في مناطق مكتظة، وكانت واشنطن قد قررت تعليق هذه الشحنة مؤقتا في ظل معارضتها لهجوم واسع على رفح.

وقال كيربي: "أقل ما يمكن قوله هو أن الأمر محير ومخيب للآمال. لا توجد دولة أخرى تساعد إسرائيل أكثر في الدفاع عن نفسها"، وأشار إلى أنه "لا قرار بعد بشأن إمكانية لقاء بايدن مع نتنياهو خلال زيارته واشنطن لإلقاء خطاب في الكونغرس".

وعلى صعيد آخر، قال كيربي إن من المقرر أن يلتقي مستشار الأمن القومي الأميركي، جيك سوليفان، الخميس، نظيره الإسرائيلي تساحي هنغبي، ووزير الشؤون الإستراتيجية، رون ديرمر.

وعن تصاعد حدة المواجهات الحدودية بين جيش الاحتلال الإسرائيلي وحزب الله اللبناني، قال كيربي "لا نريد رؤية أي توسعة للحرب في الشمال ونتابع بجدية التوتر من طرف حزب الله وإسرائيل".

وواشنطن هي الداعم العسكري الرئيسي لإسرائيل لكن البيت الأبيض عبر عن استيائه إزاء ارتفاع عدد الضحايا المدنيين في الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

وفي وقت سابق اليوم، قال الدبلوماسي الإسرائيلي، ييكي ديّان، لإذاعة 103fm، إن "مقطع الفيديو الذي يقول فيه نتنياهو إن الولايات المتحدة تؤخر إرسال شحنات أسلحة هو فتح جبهة لا ضرورة لها بكل تأكيد".

وشدد ديان، الذي أشغل في السابق منصب القنصل الإسرائيلي في لوس أنجلس، على أنه "ينبغي أن ندرك أنه بدون المظلة الدبلوماسية وشحنات الذخيرة لكان وضع إسرائيل أسوأ بكثير. ول جدوى من إخراج هذه المواجهة إلى العلن".

وأضاف أنه "يوجد عدم ثقة مطلق بين الإدارة الأميركية ونتنياهو. والأشخاص (الأميركيون) الذين أتحدث معهم يعتقدون أن نتنياهو يفضل أن يفوز ترامب في الانتخابات. وهكذا هم يحللون جزءا من مقطع الفيديو هذا. وهذه خسارة، لأن الأمر الأساسي في الدعم لإسرائيل هو دعم الحزبين لها".

وتابع ديان "أننا بحاجة إلى الأميركيين في أي موضوع يهمهم"، معتبرا أن قرار البيت الأبيض إلغاء لقاء لجنة العمل الإستراتيجي الأميركية – الإسرائيلية، الذي كان من المقرر عقده اليوم، هو مشكلة، "وعندما يلغيه الأميركيون قبل يوم واحد من انعقاده فهذه مشكلة كبيرة".

ونقلت "كان 11" عن مسؤولَين في الحزب الديمقراطي قولهما إن مقطع الفيديو الذي نشره نتنياهو "سيتسبب بعدم حضور أعضاء كونغرس ومجلس الشيوخ خطاب نتنياهو في الكونغرس الشهر المقبل"، وأن "من تردد حتى الآن حيال حضور الخطاب أم لا، فإن مقطع الفيديو وتصريحات نتنياهو ستجعلهم يمتنعون عن الحضور".

المصدر : وكالات