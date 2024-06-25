شكرا لقرائتكم خبر عن الجنائية الدولية.. مذكرات اعتقال بحق رئيس الأركان الروسي ووزير الدفاع السابق والان نبدء بالتفاصيل

الحرب الروسية الأوكرانية

جريمة ضد الإنسانية

الدمام - شريف احمد - أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرات اعتقال بحق وزير الدفاع الروسي السابق سيرجي شويجو ورئيس هيئة الأركان العامة الحالي للقوات المسلحة الروسية فاليري جيراسيموف، لإدانتهما بارتكاب جرائم حرب.وتحمل المحكمة المسؤولين مسؤولية "إصدار الأوامر لشن هجوم" على أهداف مدنية في أوكرانيا. وقال قضاة المحكمة إن هناك أدلة كافية للاعتقاد بأن شويجو و جيراسيموف يتحملان مسؤولية جنائية منفردة، إما من خلال إصدار الأوامر لآخرين لتنفيذ الهجمات أو الإخفاق في ممارسة السيطرة الملائمة على القوات التي تخضع لقيادتهما.وحددت المحكمة أن شويجو وجيراسيموف مسؤولان عن تنفيذ هجمات صاروخية ضد البنية التحتية الأوكرانية من 10 أكتوبر 2022 على أقل تقدير حتى 9 مارس 2023. وجاء في بيان المحكمة "خلال هذه الفترة الزمنية، نفذت القوات المسلحة الروسية عددا كبيرا من الهجمات ضد عدد ضخم من محطات الطاقة الكهربائية والمحطات الفرعية في مواقع متعددة في أوكرانيا".وتوصلت المحكمة إلى أن "حملة الهجمات تمثل سلوكا يتضمن أعمالا متعددة ضد المدنيين، تم تنفيذها وفقا لسياسة دولة".وأضافت المحكمة أنه بذلك "هناك دليل منطقي للاعتقاد بأن المشتبه بهما تسببا عن عمد في معاناة كبيرة أو إصابة خطيرة للجسد أو الصحة العقلية أو البدنية، وبذلك يتحملان المسؤولية الجنائية للجريمة ضد الإنسانية المتمثلة في الأعمال غير الإنسانية الأخرى".يذكر أن الرئيس الروسي فلادمير بوتين عزل شويجو من منصبه في مايو الماضي بعدما شغل منصب وزير الدفاع منذ 2012 .وكانت المحكمة قد أصدرت في السابق مذكرة اعتقال بحق بوتين لارتكابه جرائم حرب، تضمنت الترحيل القسري للأطفال الأوكرانيين.