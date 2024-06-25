مناظرة بين الديمقراطيين والجمهوريين تفجر صدمات للعرب والشرق الأوسط

ياسر رشاد - القاهرة - قضايا الاقتصاد والاجتهاد على رأس الأولويات.. وتباين الموقف من غزة

تتبارى وسائل الإعلام الأمريكية فى عقد مناظرات تمهيدية بين الديمقراطيين والجمهوريين على حسب المناظرة الرسمية المنتظرة بين الرئيسين جو بايدن الممثل للديمقراطيين والرئيس الحالى للولايات المتحدة والرئيس السابق دونالد ترامب الممثل للجمهوريين يوم الجمعة المقبل فى إطار منافستهما على مقعد الرئاسة فى الانتخابات المنتظرة نوفمبر 2024.

وعقدت شبكة سكاى نيوز مناظرة بين إيمى تاركانيان الرئيس السابق للحزب الجمهورى فى ولاية نيفادا والخبير الديمقراطى ريتشارد إبستاين فجر أمس بتوقيت واشنطن.

الديمقراطيون: غزة فى المرتبة العشرين من اهتمامات الناخب الأمريكى!

فجرت المنازلة الكلامية بين الطرفين مفاجأة محبطة للعرب داخل وخارج الولايات المتحدة، حيث أكد الديمقراطى ريتشارد جودستاين أن قضية حرب غزة تحتل المرتبة العشرين فى اهتمامات الناخب الأمريكى خصوصاً الشباب رغم تظاهراتهم المستمرة على حد قوله، مؤكداً أن إعلان بايدن بضرورة حل الدولتين «الفلسطينية والإسرائيلية» أمام العالم قد يضعف من علاقته بنتنياهو مقارنة بمنافسه ترامب الذى يغازله نتنياهو واليمين الإسرائيلى على غرار تحقيق أمانيهم فى بناء المزيد من المستوطنات والاعتراف بها أثناء ولايته، و«إنهاء المهمة» على حد قوله التى لم يحددها جودستاين وعدم إشارته إلى طبيعة هذه المهمة بالضبط.

الاقتصاد على رأس أجندة الأمريكيين

بينما جاءت قضية الاقتصاد ورغبة الأمريكيين فى تأمين متطلباتهم وخفض التضخم فى المرتبة الأولى، وأوضح جودستاين أن الأوضاع الاقتصادية فى عهد الرئيس الحالى الديمقراطى جو بايدن باتت أفضل من منافسه دونالد ترامب أثناء توليه السلطة، فقد أعلنت صحيفة وول ستريت جورنال أن توافر الوظائف قد ارتفع فى عهد بايدن وقل التضخم ودخلت استثمارات جديدة إلى دورة الاقتصاد الأمريكى رغم عدم تأييد الصحيفة لمواقف الرئيس الديمقراطى الحالى.

الإجهاض هو الحصان الرابح فى أصوات السيدات لبايدن

وجاءت قضية الإجهاض التى يناصرها الرئيس الديمقراطى جو بايدن على رأس اهتمامات السيدات فى المجتمع الأمريكى ومن المتوقع أن تكون الحصان الرابح له، حيث أعلن بايدن خيبة أمله من قرار المحكمة العليا فى 2022 عندما جرمت الإجهاض وقال إن هذا القرار يعد ردة كبيرة للوراء لمدة 100 عام فى تاريخ الحريات الأمريكية، وكان بايدن قد فشل فى اعتماد قانون لتنظيم ومنع الهجرة غير الشرعية رغم إجماع وموافقة الحزبين الديمقراطى والجمهورى عليه.

خبير ديمقراطى: ترامب سيجبر أوكرانيا على التنازل عن الأراضى المحتلة لروسيا إذا وصل للسلطة

أما عن الحرب الأوكرانية فقال ريتشارد جودستاين الخبير الديمقراطى إن بايدن واضح فى مواقفه ضد الاجتياح الروسى لأوكرانيا محذراً من امتداده فى المستقبل فى دول البلطيق وبولندا، وسخر جودستاين مما يردده دونالد ترامب من قدرته على إنهاء الحرب الأوكرانية فى ليلة واحدة ومنع حدوثها إذا كان موجوداً فى البيت الأبيض، وقال «لا أعرف كيف يصدق الناس ترامب فيما يردده عن حرب أوكرانيا؟»، مشيراً إلى أن ترامب سوف يجبر الأوكرانيين على التنازل عن الأراضى التى احتلتها روسيا فى مقابل إنهاء الحرب اذا وصل إلى البيت الأبيض.

الجمهوريون: الموقف من غزة غير واضح

ومن جانبها أطلقت إيمى تاركانيان الرئيس السابق للحزب الجمهورى فى نيفادا صدمة كبيرة متعلقة بموقف حزبها من الحرب على غزة حيث قالت «إن موقف ترامب ليس واضحاً» مضيفة أن حزمة كبيرة من اليهود الأمريكيين لن يصوتوا لجو بايدن بسبب رفضهم مواقفه المؤيدة لنتنياهو على طول أمد الحرب التى أحرجتهم أمام العالم، ورغم مواقف ترامب الداعمة لإسرائيل أثناء توليه السلطة ولا خلاف عليها، إلا أن تاركانيان تخالف هذه الآراء، وتؤكد أنها عايشت الشعب الإسرائيلى أثناء نقل السفارة الأمريكية إلى القدس، راصدة مخاوفهم مما قد تجلبه هذه الخطوة عليهم من متاعب تعكر صفو حياتهم اليومية.

وأضافت تاراكنيان أن علاقة الرئيس السابق دونالد ترامب بنتنياهو جيدة على المستوى الشخصى إلا أنها ليست على دراية بالكواليس غير المعلنة.

الخبيرة الجمهورية: عار على ترامب ألا يقدم خدماته لبايدن لحل الأزمة الأوكرانية

وعلى غير المتوقع انتقدت تاركانيان الجمهورية مرشحها دونالد ترامب وقالت «عار على ترامب ألا يذهب إلى بايدن فى البيت الأبيض ولا يقدم نصائحه وخدماته لحل الأزمة الأوكرانية طالما يعرف لها حلاً»، مشيرة إلى علاقته الممتازة بالرئيس الروسى فلاديمير بوتين والتى تؤكد رغبة الأخير فى عودة ترامب إلى البيت الأبيض مرة أخرى.

ترامب لا يؤيد الإجهاض ولا يعلنه

وعلى مستوى القضايا الداخلية أكدت رئيس الحزب الجمهورى السابقة فى نيفادا أن توجه ترامب الإنجيلى المسيحى يمنعه من مناصرة الإجهاض وتأييده إلا أنه كسياسى لم يصرح بذلك حتى لا يخسر أصوات السيدات والمؤيدين لحرية الإجهاض، مشيرة إلى أن ترامب بعد أن كان رافضا وخصوصا أثناء جلساته فى الكنيسة.

الجمهوريون ينتقدون سياسات مرشحهم الانعزالية

انتقدت تاركنيان ترامب على سياسته الانعزالية التى يريد من خلالها فك الاشتباك أو الارتباط بين الولايات المتحدة وأستراليا ودول شرق آسيا تجنباً للصدام بين بلاده والصين على عكس جو بايدن الذى أعلن تحمل الولايات المتحدة عشرات الملايين من الدولارات من أجل إرساء صناعة الرقائق الإلكترونية استعاضة عن مثيلتها الصينية والتى تجعل الاقتصاد الأمريكى فى حالة خضوع أمام أية عواصف أو مستجدات سلبية فى علاقة البلدين.

ترامب يناور ببطاقة الهجرة.. ويمنع المسلمين على هوى نتنياهو

أما ملفا الاقتصاد والهجرة فقد أيدت إيمى تاركانيان أولوية الاقتصاد فى اهتمامات الناخب الأمريكى، ولكن ملف الهجرة اعتبرته تاركانيان بطاقة يمكن المقامرة بها أثناء مناورات الجمهوريين فى مواجهة الديمقراطيين، حيث إن ترامب يتعمد افتعال المشكلات فى هذا الملف حتى يكون صاحب الحل الوحيد لها، ويزيد من تأثيره على مشاعر الأمريكيين من ناحية، بالإضافة إلى مناورته فى ملف هجرة المسلمين ومنعه للعديد من الجنسيات دخول الولايات المتحدة وهو ما يأتى على هوى رئيس الوزراء الإسرائيلى نتنياهو والأحزاب اليمينية الحالية.

تاركانيان: ترامب يتمكن من اللعب مع الصين

وقالت تاركانيان إن ترامب هو الرئيس الذى تمكن من معرفة قواعد اللعبة مع الصين ولم يقطع الخيط المتبقى فى الربط بيننا وبينهم أثناء وجوده فى السلطة رغم ما ظهر أثناء أزمات وباء كورونا.