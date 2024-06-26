“المركزي الروسي” يرفع سعر الروبل أمام العملات الرئيسية

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

حدد البنك المركزي الروسي سعر صرف الروبل الرسمي أمام العملات الرئيسية، حيث خفض قيمة الدولار الأمريكي بمقدار 59 كوبيكاً، مقارنة بسعر اليوم السابق، ليبلغ 87.373 روبلاً.

وانخفض سعر صرف اليورو الرسمي بواقع 18 كوبيكاً ليصل إلى 94.0759 روبلاً، بينما قام بتخفيض سعر صرف اليوان الصيني بمقدار 19 كوبيكاً ليصبح عند مستوى 11.8582 روبلاً.

نسخ الرابط تم نسخ الرابط