انتخاب الرئيس السويسري السابق آلان بيرسيه أميناً عاماً لمجلس أوروبا

انتُخب الرئيس السويسري السابق آلان بيرسيه أميناً عاماً لمجلس أوروبا لولاية مدّتها خمس سنوات، بحسب ما أعلنت الهيئة البرلمانية لهذه المؤسّسة المكلّفة مراقبة حقوق الإنسان في اوروبا. واعلنت الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا، انه "تهانينا لآلان بيرسيه، الذي انُتخب للتوّ أميناً عاماً لمجلس أوروبا لولاية مدّتها خمس سنوات!". وفاز الرئيس السويسري السابق بهذا المنصب في الجولة الثانية من التصويت. وسيتولّى بيرسيه مهامه في 18 أيلول خلفاً للكرواتية ماريا بيتشيفونيتش بوريتش.

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